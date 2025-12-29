HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Mirtha Vásquez inhabilitada? y Álvaro Paz de la Barra en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Corte de Tumbes reafirma su compromiso con la solidaridad en actividad navideña para niñas y niños

Esta iniciativa fue organizada por el CEBE San Nicolás de Tolentino, donde se promovieron los valores de solidaridad e inclusión.

Durante el evento, se llevó a cabo un show infantil, consolidando el vínculo entre la Corte y la comunidad. Fuente: Difusión.
Durante el evento, se llevó a cabo un show infantil, consolidando el vínculo entre la Corte y la comunidad. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquiez, participó en una actividad navideña de proyección social organizada por el CEBE San Nicolás de Tolentino, dirigida a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

Con su presencia, reafirmó el compromiso de la Corte con la solidaridad y la inclusión, compartiendo un momento de alegría junto al show infantil y las familias beneficiarias, fortaleciendo el vínculo entre la institución y la comunidad.

Notas relacionadas
Migrantes varados en la frontera Perú - Ecuador reabren debate sobre control y crisis humanitaria en Tumbes

Migrantes varados en la frontera Perú - Ecuador reabren debate sobre control y crisis humanitaria en Tumbes

LEER MÁS
Justicia Itinerante brindó atención judicial en el C.P. Capitán Hoyle

Justicia Itinerante brindó atención judicial en el C.P. Capitán Hoyle

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Tumbes participa en jornada de la Comisión Regional Anticorrupción

Presidente de la Corte de Tumbes participa en jornada de la Comisión Regional Anticorrupción

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Módulo corporativo civil de litigación oral conmemoró IV aniversario

Módulo corporativo civil de litigación oral conmemoró IV aniversario

LEER MÁS
Ceremonia de apertura del año judicial 2026 se realizará el 5 de enero

Ceremonia de apertura del año judicial 2026 se realizará el 5 de enero

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Parece de ciencia ficción: Rusia patenta una estación espacial giratoria capaz de generar su propia gravedad artificial

Frases románticas de Año Nuevo 2026: 25 mensajes cortos para saludar tu novio o novia

Año Nuevo 2026: 5 Destinos baratos en Lima para disfrutar el 1 de enero sin salir de la ciudad con la familia

Judicialidad

Destacan avances en celeridad de procesos de tenencia y régimen de visitas de menores

Módulo Penal de Violencia implemente cabinas de conexión para audiencias con reos en el penal de Socabaya

CSJAR rompe barreras y abre Sistema Integrado Judicial a personas con discapacidad visual

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno nombra a César Briceño Valdivia como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025