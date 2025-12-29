Corte de Tumbes reafirma su compromiso con la solidaridad en actividad navideña para niñas y niños
Esta iniciativa fue organizada por el CEBE San Nicolás de Tolentino, donde se promovieron los valores de solidaridad e inclusión.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquiez, participó en una actividad navideña de proyección social organizada por el CEBE San Nicolás de Tolentino, dirigida a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.
Con su presencia, reafirmó el compromiso de la Corte con la solidaridad y la inclusión, compartiendo un momento de alegría junto al show infantil y las familias beneficiarias, fortaleciendo el vínculo entre la institución y la comunidad.