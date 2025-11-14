Corte de Tumbes tomó juramento a nuevo juez supernumerario de Flagrancia

La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó hoy la ceremonia de juramentación del abogado César Emilio Chirinos Zeña, quien fue reasignado como Juez Supernumerario del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Tumbes.

El acto protocolar se llevó a cabo en la sede institucional y fue encabezado por el presidente Otto Verapinto Márquez. Con esta reasignación, se refuerza el servicio jurisdiccional del Modelo de Flagrancia, a fin de asegurar una atención celeré, oportuna y eficiente de los procesos por delitos flagrantes en la región.

El magistrado asumirá funciones, comprometiéndose a trabajar de manera coordinada con las entidades del sistema de justicia para la pronta resolución de las causas sometidas a su despacho.