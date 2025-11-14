HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Judicialidad

Corte de Tumbes tomó juramento a nuevo juez supernumerario de Flagrancia

La Corte Superior de Justicia de Tumbes juramentó al abogado César Emilio Chirinos Zeña como Juez Supernumerario del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia.

César Chirinos Zeña se compromete a colaborar con el sistema de justicia. Fuente: Difusión.
César Chirinos Zeña se compromete a colaborar con el sistema de justicia. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó hoy la ceremonia de juramentación del abogado César Emilio Chirinos Zeña, quien fue reasignado como Juez Supernumerario del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Tumbes.

El acto protocolar se llevó a cabo en la sede institucional y fue encabezado por el presidente Otto Verapinto Márquez. Con esta reasignación, se refuerza el servicio jurisdiccional del Modelo de Flagrancia, a fin de asegurar una atención celeré, oportuna y eficiente de los procesos por delitos flagrantes en la región.

El magistrado asumirá funciones, comprometiéndose a trabajar de manera coordinada con las entidades del sistema de justicia para la pronta resolución de las causas sometidas a su despacho.

Notas relacionadas
Operativo de la Infantería de Marina logra rescatar con éxito a pescador en Boca de Puerto Pizarro, Tumbes

Operativo de la Infantería de Marina logra rescatar con éxito a pescador en Boca de Puerto Pizarro, Tumbes

LEER MÁS
Deportistas de la Corte de Tumbes brillaron en los Juegos Nacionales 2025

Deportistas de la Corte de Tumbes brillaron en los Juegos Nacionales 2025

LEER MÁS
Corte de Tumbes participó en el "Festival Criollo Gastronómico - Prevención para hoy, reinserción para mañana, entre sones y sabores"

Corte de Tumbes participó en el "Festival Criollo Gastronómico - Prevención para hoy, reinserción para mañana, entre sones y sabores"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

LEER MÁS
Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

LEER MÁS
Corte de Lambayeque inaugura lactario institucional en sede "Óscar Burga Zamora” y fortalece su compromiso con el bienestar y la igualdad de género

Corte de Lambayeque inaugura lactario institucional en sede "Óscar Burga Zamora” y fortalece su compromiso con el bienestar y la igualdad de género

LEER MÁS
Corte de Cajamarca fortalece los servicios de justicia en la provincia de San Pablo

Corte de Cajamarca fortalece los servicios de justicia en la provincia de San Pablo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Judicialidad

Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

Módulo básico de justicia de José Leonardo Ortiz celebra 24 años de servicio destacando resultados sobresalientes en metas judiciales

Corte de Lambayeque inaugura lactario institucional en sede "Óscar Burga Zamora” y fortalece su compromiso con el bienestar y la igualdad de género

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025