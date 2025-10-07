CSJ Tumbes recibe visita de monitoreo del Equipo Técnico de Oralidad Civil y acuerda medidas para acelerar la tramitación de procesos

La Corte Superior de Justicia de Tumbes recibió la Visita de Monitoreo del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil al Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral, con una agenda de trabajo centrada en resultados estadísticos, uniformización de criterios y gestión administrativa. La jornada se realizó en la Sala de Reuniones de Presidencia y fue conducida por el presidente del ETIIOC, Dr. Ramiro Antonio Bustamante Zegarra y los integrantes Abg. Rosario Velásquez Alva y Abg. Michael Jesús Vera Fernández; por la CSJ Tumbes participaron el presidente Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, el juez superior Dr. Percy Elmer León Dios, el juez coordinador del Módulo Civil Dr. Fernando Noblecilla Izquierdo, la jueza del 2° Juzgado de Paz Letrado Dra. Yessica Katherine Salguero Calle, el administrador distrital Dr. Edmundo Carlos Coico Monroy y el administrador del Módulo Ing. Crover Jiménez Morán.

Durante la visita se desarrolló una reunión de trabajo, donde se abordaron los temas de consolidado estadístico (producción, celeridad, programación de audiencias, nulidades e improcedencias); uniformización de criterios jurisdiccionales y adopción de figuras procesales para ganar celeridad; y sobre la gestión administrativa del Módulo, enfocada en estructura, funcionamiento, problemática y desafíos.

𝗛𝗮𝗹𝗹𝗮𝘇𝗴𝗼𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗮𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀

El consolidado presentado por el componente de Monitoreo y Evaluación confirmó que la oralidad civil viene impactando la celeridad en calificación y trámite frente al esquema tradicional, con seguimiento diferenciado por órgano jurisdiccional. Asimismo, se precisó la composición de la demanda: en el Juzgado Civil de Tumbes, el 85% de las demandas ingresadas (ene–ago 2025) son procesos civiles; en el 2° Juzgado de Paz Letrado, 37% son civiles. Se revisaron también los pendientes de calificación y de trámite, así como la tasa de resolución.

𝗖𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼𝘀 𝗮𝗱𝗼𝗽𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀

Al cierre, el ETIIOC recogió y leyó los acuerdos, entre los que destacan: (i) sinceramiento y reducción de improcedencias en calificación y trámite; (ii) identificación y disminución de inadmisibilidades en el 2° JPL; (iii) medidas para reducir tiempos de trámite; (iv) reuniones entre jueces para estandarizar modelos de autos de calificación que sirvan de base a una IA de apoyo a la calificación de demandas; (v) uso obligatorio de Agenda Judicial Electrónica (SIJ) y Agenda Diaria (EJE) para programación y descargo de audiencias; (vi) sinceramiento de expedientes en ejecución y aplicación del protocolo de archivo definitivo; (vii) reducción de escritos pendientes; y (viii) coordinación con Informática para mejorar el registro/descargo de audiencias y canales de soporte.

𝗙𝗶𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼𝘀 𝘆 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Durante el proceso de implementación, magistrados de la Sala Civil suscribieron Actas de Participación y Compromiso en respaldo de la integración de la Sala Civil al Modelo Corporativo de Oralidad, alineadas a las resoluciones administrativas nacionales que sustentan la modernización del despacho judicial.

Con esta visita, la CSJ Tumbes y el ETIIOC consolidan una ruta de mejora continua para fortalecer la celeridad, eficiencia y predictibilidad de la justicia civil mediante la oralidad, en beneficio directo de la ciudadanía de la región.