Corte de Tumbes dicta prisión preventiva por delito de violación sexual

Este fallo surge del compromiso del Poder Judicial de proteger los derechos de las víctimas. Fuente: Difusión.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, a cargo de la magistrada Mirtha Paola Rojas Rojas, resolvió declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de siete meses contra Elder Jonathan Vilchez Lizana, investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una menor de edad identificada con las iniciales Y.D.J.L.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos denunciados, solicitando la medida coercitiva a fin de garantizar la presencia del investigado durante el proceso y evitar la obstaculización de la investigación.

Tras la evaluación de los argumentos presentados por ambas partes, la magistrada determinó que existen indicios razonables de la comisión del delito y peligro procesal que justifican la imposición de la medida de prisión preventiva, fijando su duración en siete meses, conforme a los criterios de proporcionalidad establecidos en el Código Procesal Penal.

La decisión se adopta en el marco del compromiso del Poder Judicial de proteger los derechos de las víctimas, especialmente de las personas menores de edad, y de garantizar el acceso a la justicia con enfoque de género y respeto al debido proceso.