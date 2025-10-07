HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      
Judicialidad

Corte de Tumbes dicta prisión preventiva por delito de violación sexual

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes declara prisión preventiva por siete meses a Elder Jonathan Vilchez, investigado por violación sexual de una menor.

Este fallo surge del compromiso del Poder Judicial de proteger los derechos de las víctimas. Fuente: Difusión.
Este fallo surge del compromiso del Poder Judicial de proteger los derechos de las víctimas. Fuente: Difusión.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, a cargo de la magistrada Mirtha Paola Rojas Rojas, resolvió declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de siete meses contra Elder Jonathan Vilchez Lizana, investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una menor de edad identificada con las iniciales Y.D.J.L.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos denunciados, solicitando la medida coercitiva a fin de garantizar la presencia del investigado durante el proceso y evitar la obstaculización de la investigación.

Tras la evaluación de los argumentos presentados por ambas partes, la magistrada determinó que existen indicios razonables de la comisión del delito y peligro procesal que justifican la imposición de la medida de prisión preventiva, fijando su duración en siete meses, conforme a los criterios de proporcionalidad establecidos en el Código Procesal Penal.

La decisión se adopta en el marco del compromiso del Poder Judicial de proteger los derechos de las víctimas, especialmente de las personas menores de edad, y de garantizar el acceso a la justicia con enfoque de género y respeto al debido proceso.

Notas relacionadas
Cuatro crímenes en las últimas 24 horas

Cuatro crímenes en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Corte de Tumbes supervisa obras de reparación y mejoramiento en salas de audiencia del Centro Penitenciario

Corte de Tumbes supervisa obras de reparación y mejoramiento en salas de audiencia del Centro Penitenciario

LEER MÁS
Corte de Tumbes acercó servicios judiciales a la ciudadanía en la 9° Feria "Llapanachikpaq Justicia"

Corte de Tumbes acercó servicios judiciales a la ciudadanía en la 9° Feria "Llapanachikpaq Justicia"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Segundo Juzgado Penal Colegiado impone 20 años de prisión a internos que intentaron fugar del penal de Cajamarca

Segundo Juzgado Penal Colegiado impone 20 años de prisión a internos que intentaron fugar del penal de Cajamarca

LEER MÁS
Poder Judicial de Cajamarca dicta condena de 11 años de prisión por hurto agravado

Poder Judicial de Cajamarca dicta condena de 11 años de prisión por hurto agravado

LEER MÁS
Operadores de justicia se reúnen para facilitar identificación de extranjeros procesados

Operadores de justicia se reúnen para facilitar identificación de extranjeros procesados

LEER MÁS
Delegación de CSJAR participa de III encuentro de módulos especializados en violencia

Delegación de CSJAR participa de III encuentro de módulos especializados en violencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Judicialidad

Segundo Juzgado Penal Colegiado impone 20 años de prisión a internos que intentaron fugar del penal de Cajamarca

Poder Judicial de Cajamarca dicta condena de 11 años de prisión por hurto agravado

Operadores de justicia se reúnen para facilitar identificación de extranjeros procesados

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025