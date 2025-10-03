HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Tumbes supervisa obras de reparación y mejoramiento en salas de audiencia del Centro Penitenciario

La Corte Superior de Justicia de Tumbes, liderada por el Abg. Edmundo Coico, supervisó las obras de mejora en las salas de audiencia del Centro Penitenciario de Tumbes.

La inspección incluyó la revisión del avance en obras civiles, instalaciones eléctricas y mantenimiento. Fuente: Difusión.
La inspección incluyó la revisión del avance en obras civiles, instalaciones eléctricas y mantenimiento. Fuente: Difusión.

La Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, encabezada por el Abg. Edmundo Coico Monroy, realizó hoy una visita de monitoreo técnico al avance de la obra de reparación y mejoramiento de los ambientes de las salas de audiencia ubicadas en el Centro Penitenciario de Tumbes. La inspección contó con la participación del presidente de la Corte Superior, Otto Verapinto Márquez, quien verificó en sitio el cumplimiento de los frentes de trabajo y las medidas de seguridad adoptadas.

Durante la supervisión se constató el desarrollo de las siguientes partidas principales:

  • Obras civiles: resane de losas y nivelación de pisos para su recubrimiento final; tratamiento de juntas; adecuaciones menores de albañilería; y reposición de zócalos, baldosas y elementos de seguridad perimetral en las salas (mallas y cerramientos).
  • Instalaciones eléctricas y comunicaciones: revisión de ductería, recableado en puntos críticos, puestas a tierra y sustitución de luminarias LED para asegurar niveles de iluminación adecuados en audiencias, asegurando la ecoeficiencia en el consumo de energía.
  • Aires acondicionados: mantenimiento mayor y reposición de cuatro unidades tipo split de 55mil y 26mil BTUs, para garantizar confort térmico y continuidad operativa.
  • Pintura y acabados: preparación de superficies, sellado e imprimación, y aplicación de pintura en muros.

Estas intervenciones se ejecutan con cobertura del seguro patrimonial del Poder Judicial, activado por los daños ocasionados por lluvias. En el marco de dicha cobertura, se emitieron órdenes de servicio para la sede Centro Penitenciario de Tumbes, incluyendo frentes de obras civiles y de climatización a cargo de empresas proveedoras especializadas, luego de numerosas negociaciones y reuniones presenciales con MAPFRE, se llegó a un acuerdo por el monto asegurado de más de 260 mil soles.

Coico Monroy destacó que la prioridad es restablecer condiciones óptimas de bioseguridad, iluminación, acústica básica, conectividad y confort térmico, reduciendo tiempos de indisponibilidad y garantizando que los actos procesales se desarrollen con continuidad y dignidad, en beneficio de personas privadas de libertad, abogados, personal jurisdiccional y usuarios en general. Asimismo, el presidente de la Corte resaltó el trabajo coordinado entre Administración Distrital, Logística, Infraestructura e Informática, el equipo de obra y la oficina de seguros, lo que permite acelerar los plazos sin comprometer la calidad y asegurar la presencialidad de las audiencias cuando el caso amerite.

Como siguiente hito, la Administración Distrital informó que se continuará con la terminación de pisos, la puesta a punto de climatización y luminarias, y las pruebas integrales de electricidad y comunicaciones, para posteriormente realizar la entrega técnica y la conformidad correspondiente.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con el acceso a la justicia y la mejora continua de su infraestructura, asegurando ambientes adecuados para el desarrollo oportuno y seguro de las audiencias en beneficio de la población tumbesina.

