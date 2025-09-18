Corte de Tumbes impulsa formación legal en estudiantes de Zarumilla

La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó una jornada de sensibilización en la Institución Educativa Mixto de Zarumilla, donde se congregaron alumnos de cuarto y quinto de secundaria para participar en la charla “Adolescentes en conflicto con la Ley Penal”.

La exposición estuvo a cargo de Franco Aldair García Zapata, asistente judicial de la Corte, quien explicó de manera clara y didáctica qué significa estar en conflicto con la ley, cuáles son las consecuencias legales que enfrentan los adolescentes que incurren en conductas delictivas y cómo estas pueden afectar su vida personal, familiar y educativa. Asimismo, destacó la importancia de la prevención y la toma de decisiones responsables en una etapa clave de la formación juvenil.

Durante la jornada, los estudiantes participaron activamente con preguntas y comentarios, mostrando interés en comprender cómo el respeto a las normas fortalece la convivencia pacífica y contribuye al desarrollo de la comunidad.

Con esta actividad, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso de acercar la justicia a la ciudadanía y de promover en los adolescentes una cultura de legalidad y responsabilidad social, en línea con su política de prevención y educación cívica en las instituciones educativas de la región.