HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     
Betssy Chávez llevará proceso en libertad
Betssy Chávez llevará proceso en libertad     Betssy Chávez llevará proceso en libertad     Betssy Chávez llevará proceso en libertad     
Judicialidad

Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Tumbes promueve prevención en escolares del colegio El Triunfo

La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Tumbes realizó una charla informativa para alumnos de quinto de secundaria sobre prevención de violencia escolar y educación sexual.

Estas acciones buscan fortalecer valores en las nuevas generaciones. Fuente: Difusión.
Estas acciones buscan fortalecer valores en las nuevas generaciones. Fuente: Difusión.

La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes desarrolló una charla informativa dirigida a los alumnos de quinto de secundaria de la Institución Educativa Emblemática El Triunfo, con el objetivo de fortalecer la prevención y concientización en temas sensibles que afectan a la juventud.

La jornada contó con la participación de la psicóloga Roxana Mercedes Aponte Valladolid, quien abordó la problemática de la violencia escolar (bullying), resaltando la importancia de la convivencia sana, el respeto y la tolerancia entre compañeros. Asimismo, el médico del Equipo Multidisciplinario, Nilder Marino Alayo Rodríguez, expuso sobre educación sexual, brindando a los estudiantes información clara y responsable para la toma de decisiones saludables.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Tumbes de acercar el sistema de justicia a la ciudadanía, priorizando la prevención y la formación de valores en las nuevas generaciones, con el fin de construir una sociedad más justa y segura.

Notas relacionadas
Enorme ballena de 15 metros muere tras quedar varada durante avistamiento de cetáceos en playa de Tumbes

Enorme ballena de 15 metros muere tras quedar varada durante avistamiento de cetáceos en playa de Tumbes

LEER MÁS
Tres homicidios en las últimas 24 horas

Tres homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Tres homicidios en las últimas 24 horas

Tres homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dictan 7 meses de prisión preventiva contra tres investigados en Cajamarca

Dictan 7 meses de prisión preventiva contra tres investigados en Cajamarca

LEER MÁS
Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve prevención de la violencia escolar en padres de familia

Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve prevención de la violencia escolar en padres de familia

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia de Lambayeque logra condena efectiva por tráfico ilícito de drogas en José Leonardo Ortiz

Unidad de Flagrancia de Lambayeque logra condena efectiva por tráfico ilícito de drogas en José Leonardo Ortiz

LEER MÁS
Unificación de criterios en procesos penales es tema central en mesa de trabajo entre Corte de Lambayeque y Ministerio Público

Unificación de criterios en procesos penales es tema central en mesa de trabajo entre Corte de Lambayeque y Ministerio Público

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú hoy viernes 5 de septiembre ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Nuevo penal El Frontón iría en contra de plan urbano del Callao aprobado en 2025, advierte Colegio de Arquitectos

Giorgio Armani: el icónico diseñador y rey de la moda italiana

Judicialidad

Dictan 7 meses de prisión preventiva contra tres investigados en Cajamarca

Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve prevención de la violencia escolar en padres de familia

Unidad de Flagrancia de Lambayeque logra condena efectiva por tráfico ilícito de drogas en José Leonardo Ortiz

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Benji Espinoza sobre Martín Vizcarra: "Yo creo que lo van a condenar"

Harvey Colchado denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Vas a llorar sangre (...) tus hijos van a pagar”

Martín Vizcarra denuncia demora en su liberación por parte del INPE: "El trámite ya concluyó"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota