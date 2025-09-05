Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Tumbes promueve prevención en escolares del colegio El Triunfo

La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes desarrolló una charla informativa dirigida a los alumnos de quinto de secundaria de la Institución Educativa Emblemática El Triunfo, con el objetivo de fortalecer la prevención y concientización en temas sensibles que afectan a la juventud.

La jornada contó con la participación de la psicóloga Roxana Mercedes Aponte Valladolid, quien abordó la problemática de la violencia escolar (bullying), resaltando la importancia de la convivencia sana, el respeto y la tolerancia entre compañeros. Asimismo, el médico del Equipo Multidisciplinario, Nilder Marino Alayo Rodríguez, expuso sobre educación sexual, brindando a los estudiantes información clara y responsable para la toma de decisiones saludables.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Tumbes de acercar el sistema de justicia a la ciudadanía, priorizando la prevención y la formación de valores en las nuevas generaciones, con el fin de construir una sociedad más justa y segura.