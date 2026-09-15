ENTREVISTA Luis Alberto Lalupú | Perfiles de la Justicia
El presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana aborda el proceso electoral y los retos para las elecciones 2026 en una reveladora entrevista.
ENTREVISTA Luis Alberto Lalupú | Perfiles de la Justicia
El presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana conversa sobre el proceso electoral, los retos de cara a las próximas elecciones y el rol de los organismos electorales.
Conoce sus declaraciones en esta entrevista.
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