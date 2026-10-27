Corte del Santa anuncia convocatoria para selección de jueces supernumerarios

La Corte del Santa lanzó la Convocatoria N.° 001-2026 para seleccionar jueces supernumerarios, con un total de 25 plazas vacantes en distintas especialidades y niveles jurisdiccionales. El proceso está dirigido a abogados que cumplan los requisitos establecidos en la Ley de la Carrera Judicial y en las bases de la convocatoria.

Las vacantes comprenden plazas para jueces especializados en las áreas Civil, Laboral, Constitucional, Penal, delitos de corrupción de funcionarios, flagrancia, extinción de dominio y violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. También se incluyen plazas para jueces mixtos y jueces de paz letrado, estas últimas con vacantes para Huarmey, Corongo y Cabana.

La selección contempla tres etapas: evaluación de conocimientos, que representa el 30 % de la calificación final; evaluación curricular, equivalente al 40 %; y entrevista personal, con un peso del 30 %. Todas las etapas son eliminatorias y las evaluaciones de conocimientos y entrevista personal se realizarán de manera presencial. Los postulantes deberán cumplir con los requisitos de formación, colegiatura, habilitación profesional y experiencia que correspondan al nivel al que postulan.

De acuerdo con el cronograma, el registro de postulantes se efectuará los días 5, 6 y 9 de noviembre mediante el aplicativo informático de Postulación, Selección y Evaluación de Personal (PSEP) del Poder Judicial. La evaluación de conocimientos está programada para el 12 de noviembre, mientras que la publicación del cuadro de méritos final está prevista para el 7 de diciembre. Las bases y el cronograma pueden consultarse en el portal institucional del Poder Judicial, en la sección «Oportunidad Laboral».