Se incorporan juezas para órganos jurisdiccionales penales y familia

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El presidente de la corte superior de justicia de Sullana, Yone Pedro Li Cordova, incorporó a las abogadas Milagros Julissa La Torre Vasquez y Ethy Lama Arvildo de Olaya, en el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Sullana y el Segundo Juzgado de Familia sub especializado en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, respectivamente.

Durante su intervención, el titular de la Corte de Sullana, felicitó a las juezas por su nombramiento, tras el concurso convocado por la junta nacional de justicia, y les pidió que se avoquen a conocer los procesos judiciales, que permita atender los procesos judiciales, dentro de plazos razonables.

cabe precisar que la jueza Milagros Julissa La Torre Vasquez, desempeñara funciones en el tercer juzgado penal, ubicado en la sede la Cúpula, mientras que la jueza Ethy Lama Arvildo de Olaya, asignada al segundo juzgado de familia, realizara labores en la sede principal, ubicada en Nueva Sullana.