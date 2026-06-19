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Resumen de la Semana | Corte de Sullana

La Corte de Sullana continúa fortaleciendo el acceso a la justicia y la protección de los ciudadanos.

Corte de Sullana - Informativo Judicial
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  • Implementación de la buena práctica SAEM.
  • 1,339 medidas de protección para víctimas de violencia.
  • Justicia itinerante en Sapillica.
  • Más de 19 mil actos procesales atendidos.
  • Capacitación y fortalecimiento institucional.

    #CorteDeSullana #JusticiaQueTransforma #AccesoALaJusticia #ContenidoPatrocinado
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