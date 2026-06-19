Resumen de la Semana | Corte de Sullana
La Corte de Sullana continúa fortaleciendo el acceso a la justicia y la protección de los ciudadanos.
Corte de Sullana - Informativo Judicial
Prefiero a La República en Google
- Implementación de la buena práctica SAEM.
- 1,339 medidas de protección para víctimas de violencia.
- Justicia itinerante en Sapillica.
- Más de 19 mil actos procesales atendidos.
- Capacitación y fortalecimiento institucional.
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