Adoptan acuerdos para mejorar el trámite de las medidas de protección a favor de víctimas de violencia

Se establecerán coordinaciones entre la policía y el Centro de Emergencia Mujer para mejorar la comunicación. Fuente: Difusión.

Se establecerán coordinaciones entre la policía y el Centro de Emergencia Mujer para mejorar la comunicación. Fuente: Difusión.

Como producto de una reunión de articulación interinstitucional, se tomaron acuerdos para darle un mayor impulso a la tramitación de casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, en específico; sobre las medidas de protección.

Entre estos acuerdos se destaca el procesamiento estadístico a nivel policial, lo que permitirá superar los “cuello de botella” desde la presentación de la denuncia hasta el seguimiento del cumplimiento de las medidas de protección.

Del mismo modo, a través de la policía se establecerán coordinaciones para mejorar los procedimientos y comunicación con el turno madrugada del Centro de Emergencia Mujer y el Departamento Médico Legal.

Esta reunión estuvo encabezada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro; y contó con la participación de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Campos Hidalgo; el coordinador territorial del Programa Nacional Aurora – MIMP, Carlos Arcaya Mogollón; así como, los comisarios y representantes de las Comisarías de la Familia de Piura, Tacalá, Catacaos, Veintiséis de Octubre, La Unión, La Legua, El Indio, Cucungará, entre otros.