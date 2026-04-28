Corte Superior de Piura entrega útiles escolares a niños de Cumbibira Norte

Setenta niños de la Institución Educativa inicial N° 765 Cumbibira Norte – Catacaos fueron beneficiados con packs de útiles escolares donados por los integrantes y Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Hasta la pequeña escuela construida con materiales rústicos y rodeados de extensos campos agrícolas, llegó la jueza superior Claudia Morán Morales de Vicenzi, responsable de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad; así como personal judicial, para entregar kits de útiles escolares.

Los niños de 3, 4 y cinco años recibieron materiales escolares como: cuadernos, colores, cartucheras, plumones y otros implementos educativos que fueron donados por los magistrados, personal judicial y administrativo así como el Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia de Piura, con el objetivo de apoyar la educación de los niños que asisten a clases en condiciones precarias.

La jueza superior Claudia Morán Morales de Vicenzi saludó a los niños y niñas de este sector vulnerable de Piura y renovó el compromiso institucional de trabajar no solo desde los despachos judiciales, sino también en contacto directo con las comunidades más vulnerables.

Por su parte, la profesora Ana Gabriela Ruiz Guevara, directora de la institución, agradeció profundamente este gesto y la señora Mónica Rivas, Jueza de Paz de Única Nominación de Monte Castillo pidió a los representantes de la Corte de Piura a continuar realizando actividades como charlas de prevención de violencia, alimentos, entre otras.