HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

¿Antauro Humala queda fuera? Juntos por el Perú aclara que no es vocero ni aliado | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Corte Superior de Piura entrega útiles escolares a niños de Cumbibira Norte

Setenta niños de la Institución Educativa N° 765 Cumbibira Norte en Catacaos recibieron útiles escolares donados por la Corte Superior de Justicia de Piura. La entrega fue encabezada por la jueza Claudia Morán Morales.

El evento busca fomentar el acceso a recursos educativos en comunidades vulnerables. Fuente: Difusión.
El evento busca fomentar el acceso a recursos educativos en comunidades vulnerables. Fuente: Difusión.
Compartir

Setenta niños de la Institución Educativa inicial N° 765 Cumbibira Norte – Catacaos fueron beneficiados con packs de útiles escolares donados por los integrantes y Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Hasta la pequeña escuela construida con materiales rústicos y rodeados de extensos campos agrícolas, llegó la jueza superior Claudia Morán Morales de Vicenzi, responsable de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad; así como personal judicial, para entregar kits de útiles escolares.

Los niños de 3, 4 y cinco años recibieron materiales escolares como: cuadernos, colores, cartucheras, plumones y otros implementos educativos que fueron donados por los magistrados, personal judicial y administrativo así como el Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia de Piura, con el objetivo de apoyar la educación de los niños que asisten a clases en condiciones precarias.

La jueza superior Claudia Morán Morales de Vicenzi saludó a los niños y niñas de este sector vulnerable de Piura y renovó el compromiso institucional de trabajar no solo desde los despachos judiciales, sino también en contacto directo con las comunidades más vulnerables.

Por su parte, la profesora Ana Gabriela Ruiz Guevara, directora de la institución, agradeció profundamente este gesto y la señora Mónica Rivas, Jueza de Paz de Única Nominación de Monte Castillo pidió a los representantes de la Corte de Piura a continuar realizando actividades como charlas de prevención de violencia, alimentos, entre otras.

Notas relacionadas
Familiar de pediatra Minosska Pinto revela detalles inéditos de su matrimonio con esposo sindicado por su asesinato

Familiar de pediatra Minosska Pinto revela detalles inéditos de su matrimonio con esposo sindicado por su asesinato

LEER MÁS
Piura confirma cinco muertes por leptospirosis y alerta por variante agresiva detectada en pacientes

Piura confirma cinco muertes por leptospirosis y alerta por variante agresiva detectada en pacientes

LEER MÁS
Minosska Pinto: dictan siete meses de prisión preventiva contra implicados en asesinato de pediatra en Piura

Minosska Pinto: dictan siete meses de prisión preventiva contra implicados en asesinato de pediatra en Piura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dictan cadena perpetua para sujeto que abusó reiteradamente a adolescente

Dictan cadena perpetua para sujeto que abusó reiteradamente a adolescente

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025