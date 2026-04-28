Corte de Sullana y Gobierno Regional de Piura firman convenio para financiar vehículos y equipos informáticos.
Corte de Sullana - Informativo Judicial
- Del 5 al 9 de mayo La Corte de Sullana participará en la campaña nacional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes y endoso de depósitos judiciales.
- Sala Penal ratifica 28 años de cárcel a profesores por abuso sexual contra una alumna de 13 años.
- Sullana y Talara realizan jornada extraordinaria de audiencias virtuales de procesos inmediatos.
- Warmi Ñam difunde servicios de los Centros de Emergencia Mujer: atención psicológica, legal, social, refugio temporal, Línea 100 y atención en zonas rurales.
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