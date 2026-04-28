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ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
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Corte de Sullana y Gobierno Regional de Piura firman convenio para financiar vehículos y equipos informáticos.

Corte de Sullana - Informativo Judicial
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  • Del 5 al 9 de mayo La Corte de Sullana participará en la campaña nacional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes y endoso de depósitos judiciales. 
  • Sala Penal ratifica 28 años de cárcel a profesores por abuso sexual contra una alumna de 13 años.
  • Sullana y Talara realizan jornada extraordinaria de audiencias virtuales de procesos inmediatos.
  • Warmi Ñam difunde servicios de los Centros de Emergencia Mujer: atención psicológica, legal, social, refugio temporal, Línea 100 y atención en zonas rurales.

#CorteDeSullana #PoderJudicial #JusticiaParaTodos #AccesoALaJusticia #ContenidoPatrocinado

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