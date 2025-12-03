HOYSuscripcion LR Focus

Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Magistrados condenan a cadena perpetua para tres sujetos vinculados al secuestro de empresario trujillano

A los demás involucrados les impusieron 30 años de cárcel efectiva.

Los delincuentes exigieron un rescate de 1,800,000 soles antes de reducir a Rodríguez Cruzado. Fuente: Difusión.
Los magistrados del Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte de La Libertad impusieron cadena perpetua para Jolín Bazán Valderrama, Rodolfo Agustín Ventura Asto y Jordy Villanueva Robles, quienes fueron hallados responsables del secuestro del empresario trujillano Manuel Rodríguez Cruzado, de 75 años de edad.

Los hechos ocurrieron en junio de 2022, cuando el empresario quien era padre del exalcalde de la provincia de Julcán, fue raptado por delincuentes vestidos de policías mientras se encontraba en su lavadero de autos. Posteriormente, los secuestradores exigieron el pago de 1, 800, 000 soles para su liberación. A pesar de los esfuerzos realizados por su familia, la víctima fue asesinada y enterrada en un descampado de la playa Las Delicias, en el distrito de Moche.

Además de la pena de por vida para estos tres sujetos, los jueces de la Corte de La Libertad condenaron a 30 años de cárcel efectiva a Víctor Alejandro Antón Culquitate, Willy Ronal Calderón Mercedes, Axel Corrales Anticona y Elvis Solano Castañeda, quienes también estuvieron involucrados en el secuestro.

Asimismo, los magistrados del colegiado dispusieron la inmediata ubicación y captura de Jolín Bazán, Willy Calderón y Axel Corrales para que cumplan con su sentencia recluidos en el establecimiento penitenciario que corresponda, así como fijaron una reparación civil de más de 600 mil soles a favor de los herederos legales del agraviado.

