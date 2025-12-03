Titular de la Corte de La Libertad participa en la Primera Reunión Anual de Presidentes y Presidentas de 2025

La titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, participó en la Primera Reunión Anual de Presidentes y Presidentas de las Cortes Superiores de Justicia del país, que se llevó a cabo en la ciudad de Lima, los días 05, 06 y 07 de febrero.

Este evento fue inaugurado por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien destacó que este tipo de encuentros se realizan para que los titulares de cada distrito judicial puedan intercambiar experiencias, a fin de mejorar el servicio de impartición de justicia, así como brindarles las herramientas necesarias para implementar adecuadamente la política institucional de este Poder del Estado.

Durante los dos primeros días, los presidentes y las presidentas de las Cortes de todo el país recibieron información relevante sobre los ocho ejes temáticos que involucran el plan institucional 2025, como el fortalecimiento del liderazgo del Poder Judicial, la gestión administrativa, el planeamiento estratégico, la gestión de la ejecución de la inversión pública, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, los servicios judiciales y modernización, el sistema de control y la gestión de soporte administrativo.

Asimismo, los máximos representantes de la justicia en cada región, junto a los gerentes y jefes de Administración Distrital, participaron activamente de talleres, con los que se busca diseñar nuevas estrategias y buenas prácticas que permitan el fortalecimiento y la optimización del servicio que se brinda a la ciudadanía.

Por otro lado, en el tercer día, los presidentes se trasladaron hasta el Cementerio Presbítero Maestro, para rendir homenaje en la tumba del doctor Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada, primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, para luego regresar a Palacio y participar de la ceremonia protocolar de conmemoración del Bicentenario de Instalación de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Durante la tarde, se realizaron las exposiciones sobre temas como las Unidades de Flagrancia, el Expediente Judicial Electrónico en materia penal y no penal, Oralidad Civil y el Voluntariado. El evento concluyó con las palabras de clausura de la presidenta Janet Tello Gilardi.

Cabe indicar que esta reunión fue aprobada mediante Resolución Administrativa nro. 023-2025, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.