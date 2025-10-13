HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     
Judicialidad

Garantizan seguridad del personal judicial para cumplir con sus funciones dentro del penal de Piura

La Corte Superior de Justicia de Piura y el Establecimiento Penitenciario de Piura acuerdan garantizar la seguridad del personal que acude al penal para realizar sus funciones.

Se activarán bloqueadores de comunicación en el penal, lo que requerirá una mayor coordinación. Fuente: Difusión.
Se activarán bloqueadores de comunicación en el penal, lo que requerirá una mayor coordinación. Fuente: Difusión.

Tras una reunión de coordinación entre el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, y el director del Establecimiento Penitenciario de Piura, Martín Gómez Cango, se llegó a importantes acuerdos donde se garantiza la integridad física del personal de la institución que acude al recinto penitenciario con el fin de cumplir actividades propias de su función.

En consecuencia, el INPE brindará la seguridad correspondiente al personal de informática, notificadores y/o especialistas legales que acudan al penal de Piura para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Asimismo, se adoptarán las acciones administrativas de organización interna a través de la Administración del Módulo Penal Central y la Unidad de Servicios Judiciales para que se comunique con tiempo al INPE las diligencias a ejecutar.

Por su parte, el director del penal informó que en pocos días se activarán los bloqueadores de comunicación al interior del centro de reclusión lo que amerita una mayor coordinación y comunicación, esto con el fin de asegurar el normal desarrollo de las audiencias y diligencias que se ejecutan dentro del establecimiento penitenciario de varones de Piura.

También participaron de esta reunión la gerente de Administración de la Corte de Piura, Doris Chunga Rojas; la jefa de la Unidad de Servicios Judiciales, Jackeline Tantaleán Requena; el coordinador de Informática, Hjalmar Herrera Castro; la administradora del Módulo Penal Central, Rixi Coronado Benites; el subdirector del Penal, Rogelio Barreto Ascencio; entro otros.

Notas relacionadas
Anuncian movilizaciones en Puno, Piura y La Libertad para el 15 de octubre

Anuncian movilizaciones en Puno, Piura y La Libertad para el 15 de octubre

LEER MÁS
Irvin Saavedra, voz principal de Armonía 10, anuncia su retiro definitivo del grupo: “Hoy priorizo mi bienestar y el de mi familia”

Irvin Saavedra, voz principal de Armonía 10, anuncia su retiro definitivo del grupo: “Hoy priorizo mi bienestar y el de mi familia”

LEER MÁS
Crisis en Cantaritos de Oro: dueños demandan a su hermano Fidel Ayala Pingo y lo acusan de apropiación indebida y falsificación de documentos

Crisis en Cantaritos de Oro: dueños demandan a su hermano Fidel Ayala Pingo y lo acusan de apropiación indebida y falsificación de documentos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Orientan a alumnos del colegio Manuel Muñoz Najar sobre consecuencias por delitos de violencia

Orientan a alumnos del colegio Manuel Muñoz Najar sobre consecuencias por delitos de violencia

LEER MÁS
Jueces del país exigen presupuesto para implementar justicia ambiental

Jueces del país exigen presupuesto para implementar justicia ambiental

LEER MÁS
Lucha contra la violencia a mujeres se plasmó en muestra fotográfica

Lucha contra la violencia a mujeres se plasmó en muestra fotográfica

LEER MÁS
Corte de Lambayeque comparte experiencias exitosas en gestión financiera y contable con delegación de la Corte del Santa

Corte de Lambayeque comparte experiencias exitosas en gestión financiera y contable con delegación de la Corte del Santa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes

El país más competitivo de América Latina en 2026: superará a Argentina, Chile, Colombia y México

Judicialidad

Orientan a alumnos del colegio Manuel Muñoz Najar sobre consecuencias por delitos de violencia

Jueces del país exigen presupuesto para implementar justicia ambiental

Lucha contra la violencia a mujeres se plasmó en muestra fotográfica

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025