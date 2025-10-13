Garantizan seguridad del personal judicial para cumplir con sus funciones dentro del penal de Piura

Se activarán bloqueadores de comunicación en el penal, lo que requerirá una mayor coordinación. Fuente: Difusión.

Tras una reunión de coordinación entre el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, y el director del Establecimiento Penitenciario de Piura, Martín Gómez Cango, se llegó a importantes acuerdos donde se garantiza la integridad física del personal de la institución que acude al recinto penitenciario con el fin de cumplir actividades propias de su función.

En consecuencia, el INPE brindará la seguridad correspondiente al personal de informática, notificadores y/o especialistas legales que acudan al penal de Piura para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Asimismo, se adoptarán las acciones administrativas de organización interna a través de la Administración del Módulo Penal Central y la Unidad de Servicios Judiciales para que se comunique con tiempo al INPE las diligencias a ejecutar.

Por su parte, el director del penal informó que en pocos días se activarán los bloqueadores de comunicación al interior del centro de reclusión lo que amerita una mayor coordinación y comunicación, esto con el fin de asegurar el normal desarrollo de las audiencias y diligencias que se ejecutan dentro del establecimiento penitenciario de varones de Piura.

También participaron de esta reunión la gerente de Administración de la Corte de Piura, Doris Chunga Rojas; la jefa de la Unidad de Servicios Judiciales, Jackeline Tantaleán Requena; el coordinador de Informática, Hjalmar Herrera Castro; la administradora del Módulo Penal Central, Rixi Coronado Benites; el subdirector del Penal, Rogelio Barreto Ascencio; entro otros.