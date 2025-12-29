Navidad sostenible: Corte de Tumbes realizó concurso de adornos reciclados

Este concurso resalta el compromiso con el cuidado del medio ambiente. Fuente: Difusión.

La Comisión Distrital en Gestión Ambiental de la Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó el concurso de adornos navideños elaborados con materiales reciclados, promoviendo la creatividad y el compromiso con el cuidado del ambiente en estas fiestas.

Ganadores:

1.er lugar: Primer Juzgado de Familia

2.do lugar: ODANC

3.er lugar: Módulo Corporativo Civil

¡Felicitaciones a los equipos participantes por demostrar que también se puede celebrar una Navidad más responsable y sostenible!