Navidad sostenible: Corte de Tumbes realizó concurso de adornos reciclados
El Primer Juzgado de Familia se llevó el primer lugar, seguido por ODANC en segundo lugar y el Módulo Corporativo Civil en tercer lugar.
La Comisión Distrital en Gestión Ambiental de la Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó el concurso de adornos navideños elaborados con materiales reciclados, promoviendo la creatividad y el compromiso con el cuidado del ambiente en estas fiestas.
Ganadores:
- 1.er lugar: Primer Juzgado de Familia
- 2.do lugar: ODANC
- 3.er lugar: Módulo Corporativo Civil
¡Felicitaciones a los equipos participantes por demostrar que también se puede celebrar una Navidad más responsable y sostenible!