Presidente de la Corte juramentó a dos juezas para Juzgado de Familia Transitorio de Sullana y Juzgado Civil Permanente de Talara

Ambas juezas asumirán sus nuevos cargos con el compromiso de atender la carga procesal. Fuente: Difusión.

Ambas juezas asumirán sus nuevos cargos con el compromiso de atender la carga procesal. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana Yone Pedro Li Córdova juramentó a la secretaria judicial Wendy Leonor Peralta Flores como jueza supernumeraria del Juzgado Transitorio de Familia de Sullana, en el salón de juramentos de la Presidencia.

Horas antes hizo lo propio con la servidora judicial Elizabeth Castro Antón quien ocupará el cargo de jueza supernumeraria del Juzgado Civil Permanente de Talara, en reemplazo del titular Efraín Villegas Carrasco.

Li Córdova destacó la importancia de trabajar con transparencia y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones judiciales. Fuente: Difusión.

El titular del distrito judicial felicitó a ambas juezas y les pidió trabajar con transparencia, atender la carga procesal incidiendo en una justicia oportuna y célere. Ambas magistradas se comprometieron a laborar con objetividad, autonomía y responsabilidad de acuerdo a las metas de producción establecidas.