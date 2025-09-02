HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Sullana implementa nuevo sistema de radio enlace de respaldo entre la sede principal y la cúpula para atender contingencias por caídas de red

El presidente de la Corte de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, destacó la reciente implementación de un sistema de radio enlace para mejorar la conectividad entre sedes.

Se propuso interconectar varias localidades a la red WAN mediante SDWAN. Fuente: Difusión.
Se propuso interconectar varias localidades a la red WAN mediante SDWAN. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte de Sullana Yone Pedro Li Córdova informó que, tras la visita de trabajo de altos funcionarios de la Gerencia de Tecnología de Información del Poder Judicial, se realizó la configuración y puesta en funcionamiento del sistema de radio enlace de respaldo, preparado para interconectar la nueva sede principal y la sede de La Cúpula, ante las contingencias presentados por las caídas de red.

Los ingenieros César Leonidas Yafac Lau y Rómulo Alfredo León Santander, de la Sub-Gerencia de Administración de Tecnologías de Información y Gerencia de Tecnología de Información de la Gerencia General realizaron del 19 al 22 de agosto del presente, con la finalidad de apoyar en la verificación de los avances del cableado estructurado y de mejoras de su centro de datos que se viene implementando en la sede La Cúpula.

En la reunión el presidente Yone Li, que estuvo acompañado del Ing. José Reynaldo Elías Silva administrador de la Corte y del Ing. Pablo José Sosa Socola, coordinador de la Oficina Distrital de Informática hizo hincapié que constantemente sufren cortes de servicio de la red WAN afectando al personal jurisdiccional y administrativo en la Nueva sede Principal.

Los ingenieros de Tecnología del Poder Judicial trabajaron del 19 al 22 de agosto en la verificación del cableado. Fuente: Difusión.

Los ingenieros de Tecnología del Poder Judicial trabajaron del 19 al 22 de agosto en la verificación del cableado. Fuente: Difusión.

Leonidas Yafac y Rómulo León aseguraron que se ha dejado funcionando correctamente la red y los servicios informáticos de la sede principal de la Corte de Justicia y de sus sedes visitadas. Y como alternativa de solución se propuso la necesidad de poder interconectar a la red WAN mediante SDWAN el penal de Ayabaca, los Juzgados Itinerantes del distrito de Máncora, provincia de Talara y la sede del distrito de Suyo provincia de Ayabaca.

Finalmente se llevó a cabo la verificación del centro de datos de la sede principal, para elaboración de los Términos de Referencia, de su mantenimiento y se hicieron las gestiones para la Instalación de anexos telefónicos para la Unidad de Flagrancia de Sullana.

