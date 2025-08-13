HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Sentenciados a trabajos comunitarios realizaron limpieza en Óvalo Turicarami de Sullana

La Municipalidad Provincial de Sullana proporcionó herramientas como rastrillos y escobas, para garantizar el éxito de la campaña de resocialización y mantener el ornato urbano.

Los participantes realizaron labores de recolección de residuos y limpieza general. Fuente: Difusión.
Los participantes realizaron labores de recolección de residuos y limpieza general. Fuente: Difusión.

En el marco de las jornadas de resocialización que ejecuta la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana, se realizó la jornada de limpieza en las inmediaciones del Óvalo Turicarami, en la que los sentenciados a trabajos comunitarios, a parte de la limpieza realizaron labores de recojo de residuos sólidos, y la limpieza general de esta zona, ubicada en el ingreso a la ciudad.

La actividad se llevó a cabo en coordinación con la Oficina de Medio Libre del INPE y la Municipalidad Provincial de Sullana, que brindó las herramientas (escribas, rastrillos, entre otros), para ejecutar la campaña que forma de la programación, que se ejecuta para mantener el ornato de la ciudad y la protección del medio ambiente.

Cabe precisar que la jornada contó con la participación del Administrador de la Unidad de Flagrancia de Sullana, Percy Gonzaga Correa.

