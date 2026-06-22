Corte de Piura participa en inauguración de campeonato por aniversario del Módulo de Justicia de Castilla
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, destacó la importancia de estos eventos para fortalecer la unión institucional a través del deporte.
En el marco del 26.° aniversario de creación del Módulo Básico de Justicia de Castilla, se inauguró el campeonato deportivo de confraternidad, una iniciativa que promueve la integración y el compañerismo entre los servidores judiciales.
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Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, felicitó a los organizadores por impulsar este tipo de actividades que fortalecen la unión institucional a través del deporte. Asimismo, la jueza decana del Módulo Básico de Justicia de Castilla, Cecilia Gonzales Novoa, tuvo a su cargo el play de honor, mientras que el administrador Víctor Flores realizó la juramentación de los equipos participantes, dando inicio oficial a la competencia.