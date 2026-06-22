Corte de Piura participa en inauguración de campeonato por aniversario del Módulo de Justicia de Castilla

La jueza decana, Cecilia Gonzales Novoa, dio el play de honor y el administrador Víctor Flores juramentó a los equipos. Fuente: difusión.

La jueza decana, Cecilia Gonzales Novoa, dio el play de honor y el administrador Víctor Flores juramentó a los equipos. Fuente: difusión.

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En el marco del 26.° aniversario de creación del Módulo Básico de Justicia de Castilla, se inauguró el campeonato deportivo de confraternidad, una iniciativa que promueve la integración y el compañerismo entre los servidores judiciales.

Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, felicitó a los organizadores por impulsar este tipo de actividades que fortalecen la unión institucional a través del deporte. Asimismo, la jueza decana del Módulo Básico de Justicia de Castilla, Cecilia Gonzales Novoa, tuvo a su cargo el play de honor, mientras que el administrador Víctor Flores realizó la juramentación de los equipos participantes, dando inicio oficial a la competencia.