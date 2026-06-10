Iniciaron trabajos de remodelación de infraestructura judicial en la Corte de Lambayeque

El presidente de la Corte y el gobernador Dr. Jorge Pérez Flores, destacaron la importancia de esta obra . Fuente: difusión.

El presidente de la Corte y el gobernador Dr. Jorge Pérez Flores, destacaron la importancia de esta obra . Fuente: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Tras una ceremonia protocolar el último lunes 9 de junio, entre la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y el Gobierno Regional de Lambayeque, se inició la remodelación de ambiente complementario de la sede Manuel Huangal Naveda de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. La actividad fue encabezada por el presidente de la Corte de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, y el gobernador regional de Lambayeque.

El acto protocolar se realizó en el auditorio de la sede central Manuel Huangal Naveda y contó con la participación del administrador de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Econ. Miguel Ángel Valdivia Morales, y del jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, Ing. Ruddy Ruiz Pérez, así como de equipos de trabajo de ambas instituciones.

Durante el saludo de bienvenida, el titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque destacó la importancia de esta obra para fortalecer las condiciones en las que se desarrolla el servicio judicial. Además, resaltó el trabajo articulado entre instituciones del Estado en beneficio de la ciudadanía.

El proyecto incluye la renovación de baldosas, luminarias y revestimientos. Fuente: difusión.

“Las instituciones del Estado están obligadas a colaborar entre sí y apoyarse entre sí”, expresó el presidente de la Corte, al tiempo de agradecer el respaldo brindado por el Gobierno Regional de Lambayeque para la ejecución de proyectos orientados a mejorar la infraestructura judicial y optimizar la atención a los usuarios del sistema de justicia.

Por su parte, el gobernador regional de Lambayeque, Dr. Jorge Pérez Flores, señaló que el fortalecimiento de la infraestructura y de las instituciones vinculadas a la administración de justicia resulta fundamental frente al crecimiento y desarrollo proyectados para la región.

En ese sentido, destacó la necesidad de forjar instituciones sólidas que permitan garantizar seguridad jurídica y una respuesta eficiente frente a la criminalidad. También resaltó el trabajo que desarrolla la Corte de Lambayeque a través de la Unidad de Flagrancia en la lucha contra las bandas delictivas.

Durante la actividad, también se invitó al representante de la empresa contratista encargada de la ejecución de la obra, quien explicó los principales trabajos contemplados en la intervención.

Según se informó, el proyecto comprende el cambio total de las baldosas del falso cielo raso, la renovación de luminarias y cableado, así como la instalación de nuevos revestimientos para pisos y paredes con material apropiado, lo que permitirá modernizar integralmente los ambientes judiciales.

Beneficiará a magistrados, jueces y usuarios en la realización de audiencias en condiciones adecuadas. Fuente: difusión.

La intervención beneficiará directamente a magistrados, jueces, personal jurisdiccional y administrativo, así como a usuarios del sistema de justicia, ya que también será usada para la realización de audiencias por parte de las salas penales. Esto contribuirá al fortalecimiento de una atención más eficiente y adecuada para la ciudadanía.

Tras culminar la ceremonia protocolar, la empresa contratista comenzó la ejecución de la obra en la sede judicial, conforme a lo previsto en el proyecto.

Con esta intervención, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y el Gobierno Regional continúan articulando esfuerzos orientados a fortalecer la infraestructura judicial, optimizar las condiciones de trabajo de magistrados y servidores judiciales, y contribuir a una atención más eficiente y segura para la ciudadanía.