Judicialidad

Corte de Piura estrecha lazos con programa de estudio de Derecho de la UPAO para impulsar la formación y proyección social

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Correa, se reunió con representantes de la Universidad Privada Antenor Orrego para impulsar la colaboración en Derecho.

Ambas instituciones acordaron desarrollar actividades que beneficien a los estudiantes de Derecho. Fuente: Difusión.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, sostuvo una reunión de coordinación con el Director del Programa de Estudio de Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego de Piura, Carlos Castañeda Ferradas, y la Coordinadora Académica del Programa de Estudio de Derecho en la Filial Piura, Ángela Rincón Martínez, con el objetivo de establecer un marco de colaboración para el desarrollo de actividades en beneficio de los estudiantes de derecho y los colaboradores de la Corte Superior.

El encuentro, liderado por el Presidente de la Corte de Piura, se centró en articular esfuerzos para enriquecer la experiencia académica de los futuros profesionales del Derecho y fortalecer lazos interinstitucionales.

Ambas instituciones resaltaron su decidida disposición para trabajar de manera articulada en proyectos de gran impacto, entre los que se destacan: las visitas guiadas para estudiantes de Derecho, con lo que se permitirá a los estudiantes observar de primera mano el desarrollo de la función jurisdiccional y administrativa.

Asimismo, Correa Castro, hizo extensiva la invitación a participar del Voluntariado Judicial, el mismo que impulsará activamente la participación de los estudiantes de la carrera de Derecho, brindándoles una valiosa oportunidad de servicio y aprendizaje práctico.

Finalmente, se habló de la posibilidad de realizar un ciclo de conferencias académicas, contando con la colaboración de destacados expositores de ambas instituciones para abordar temas de relevancia jurídica y actualidad.

Los representantes de la Corte Superior de Justicia de Piura y de la Filial Piura del Programa de Estudio de Derecho destacaron el firme compromiso y buena disposición mutua por ejecutar un trabajo coordinado, el cual se proyecta a generar beneficios tangibles en la capacitación y proyección social en la región.

