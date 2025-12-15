HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Personal judicial participó de taller de primeros auxilios

Los participantes aprendieron sobre lipotimia, convulsiones, atragantamiento y reanimación cardiopulmonar (RCP) en diversas estaciones prácticas.

El taller reafirma el compromiso con la prevención y la seguridad del personal judicial. Fuente: Difusión.
El taller reafirma el compromiso con la prevención y la seguridad del personal judicial. Fuente: Difusión.

Hoy se desarrolló un taller práctico de primeros auxilios básicos en la sede judicial de la urbanización El Chipe, con la finalidad de reforzar las capacidades de respuesta ante emergencias de nuestros servidores.

La actividad incluyó estaciones demostrativas sobre manejo de lipotimia, convulsiones, atragantamiento y reanimación cardiopulmonar (RCP), las mismas que se ejecutaron en la Coordinación de Recursos Humanos, Juzgados de Paz Letrado y Módulo Civil. Los participantes recibieron orientación, realizaron prácticas guiadas y absolvieron sus inquietudes.

Este espacio de aprendizaje fue organizado por el Área de Salud Ocupacional, en coordinación con la clínica SANNA, reafirmando el compromiso institucional con la prevención, la seguridad y el bienestar de todo el personal judicial.

