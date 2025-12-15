Se implementó oficialmente el Expediente Judicial Electrónico para la subespecialidad comercial en Piura

El Poder Judicial del Perú continúa avanzando de manera firme en su proceso de modernización institucional con la implementación y ampliación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en las cortes superiores de justicia de Piura, Amazonas, Áncash, Loreto, Huánuco, Ica, Lambayeque, Lima, Pasco, y Ucayali. En noviembre estas herramientas digitales se incorporaron en los órganos jurisdiccionales del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de Piura para la subespecialidad comercial, lo que permite consolidar un hito en la extensión del sistema judicial electrónico a nivel de la Corte Superior de Piura.

La ceremonia oficial de la implementación de estas herramientas se llevó a cabo el 12 de diciembre, donde la jueza suprema titular Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Comisión de Trabajo del EJE, destacó que estas implementaciones constituyen una política pública orientada a cerrar brechas, reducir tiempos procesales y fortalecer la confianza ciudadana mediante el uso intensivo de tecnología.

“Nuestro compromiso con la transformación digital es claro: garantizar que cada ciudadano, sin importar su ubicación geográfica, pueda acceder de manera rápida y eficaz a los servicios de justicia, promoviendo un acceso pleno, inclusivo y justo, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad”, afirmó.