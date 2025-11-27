HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Personal judicial se beneficia con campaña de salud preventiva

La Corte Superior de Justicia de Piura promueve la salud preventiva mediante una campaña en su sede de El Chipe. La iniciativa busca detectar enfermedades tempranamente entre su personal.

Con esta campaña, la Corte reafirma su compromiso con acciones que fortalezcan la cultura preventiva. Fuente: Difusión.
Con esta campaña, la Corte reafirma su compromiso con acciones que fortalezcan la cultura preventiva. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Piura continúo hoy la campaña de salud preventiva en la sede judicial de la urbanización El Chipe. Esta iniciativa, organizada por la Coordinación de Recursos Humanos, busca promover la detección temprana de enfermedades y reducir riesgos para la salud de sus trabajadores y trabajadoras.

En la campaña, el personal de los juzgados de Trabajo, Civil, Familia, Paz Letrado así como de la Gerencia de Administración Distrital, accedió a pruebas de detección de cáncer de piel, próstata y mama, además de tamizajes cruciales para identificar la presencia del virus del papiloma humano (VPH).

Con esta actividad, la Corte Superior de Justicia de Piura reafirma su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la cultura preventiva y fomenten entornos de trabajo más seguros y saludables para quienes integran la institución.

