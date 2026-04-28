Sala Mixta Descentralizada de Ilo inició con la aplicación de la oralidad de los procesos civiles en segunda instancia

La implementación del modelo de oralidad civil continúa consolidándose en el Distrito Judicial de Moquegua. En esta línea, la Sala Mixta Descentralizada de Ilo dio inicio a la aplicación de la oralidad en los procesos civiles en segunda instancia, marcando un importante avance en la modernización del sistema de justicia.

El colegiado, integrado por los jueces superiores Máximo Jesús Loo Segovia (presidente), Percy Pascual Ruiz Navarro y Fredy Fernández Sánchez, inició esta nueva etapa resolviendo cuatro (04) procesos mediante la emisión del fallo o resolución final en audiencia, conforme al modelo aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Para ello, la Sala adecuó previamente los expedientes al modelo de oralidad civil, permitiendo identificar y comunicar oportunamente a las partes y sus abogados los puntos controvertidos materia de análisis y debate. Tras el desarrollo de las audiencias de vista de causa y la correspondiente deliberación del colegiado, se emitieron sentencias de vista y resoluciones finales en procesos sobre desalojo, ejecución de garantías, obligación de dar suma de dinero y cambio de nombre.

Con este hito, la Sala Mixta Descentralizada de Ilo inicia formalmente la aplicación de la oralidad en segunda instancia, lo que permitirá resolver las causas con mayor celeridad, aprovechando la información directa y relevante que aportan las partes durante las audiencias.

Avance de la oralidad civil en Ilo

Cabe destacar que la oralidad civil en el Distrito Judicial de Moquegua se implementó inicialmente en el año 2022 en la provincia de Mariscal Nieto, extendiéndose posteriormente a la provincia de Ilo en el año 2025 como parte del segundo tramo de expansión del modelo.

En Ilo, este sistema comprende órganos jurisdiccionales como:

La Sala Mixta Descentralizada de Ilo

El Juzgado Civil de Ilo

El Juzgado de Paz Letrado Mixto de Ilo

Este modelo prioriza audiencias orales concentradas, la inmediación del juez con las partes y la reducción de los tiempos procesales, permitiendo que procesos que antes tomaban meses o años puedan resolverse en plazos significativamente menores.

Un paso hacia una justicia más eficiente.

La incorporación de la oralidad en segunda instancia constituye un hito trascendental para la mejora del servicio de justicia en Ilo, fortaleciendo principios como el derecho al plazo razonable, la transparencia y la calidad de las decisiones judiciales.

Con esta iniciativa, el Poder Judicial reafirma su compromiso con una justicia más célere, moderna y cercana al ciudadano, consolidando el modelo de oralidad civil como una herramienta clave para la eficiencia en la resolución de conflictos.