Corte Superior de Justicia de Moquegua conmemora su 22° aniversario de instalación institucional

El 15 de abril de 2004, la Corte inició su labor con la Resolución Administrativa N.º 044-2004-CE-PJ. Fuente: Difusión.

El 15 de abril de 2004, la Corte inició su labor con la Resolución Administrativa N.º 044-2004-CE-PJ. Fuente: Difusión.

En el marco del vigésimo segundo aniversario de su instalación institucional, la Corte Superior de Justicia de Moquegua desarrolló una serie de actividades protocolares, académicas y conmemorativas que resaltan su historia, compromiso y labor al servicio de la ciudadanía.

La institución, cuyo funcionamiento se hizo efectivo mediante la Resolución Administrativa N.º 044-2004-CE-PJ, consolidó el 15 de abril de 2004 un anhelo histórico de descentralización judicial en la región, fortaleciendo el acceso a una justicia autónoma, oportuna y cercana a la población moqueguana.

Como parte de las actividades centrales de este 2026, se celebró la tradicional Misa Te Deum en la Co-Catedral Santa Catalina, acto litúrgico que congregó a magistrados, servidores judiciales y autoridades locales. Posteriormente, se llevó a cabo la ceremonia protocolar en el auditorio institucional de la sede Mariscal Nieto, con la presencia de autoridades civiles, militares y representantes del sistema de justicia del país.

Durante la ceremonia, se rindió un merecido reconocimiento al Dr. Edgar Catacora Gutiérrez por sus 25 años de servicio al Poder Judicial, destacando su trayectoria y compromiso institucional.

Asimismo, se hizo entrega al servidor judicial Javier Navarro del premio obtenido en el campeonato de ajedrez organizado por la Corte Superior de Justicia de Ica, en el marco de su aniversario institucional, reconociendo su destacada participación.

El brindis de honor estuvo a cargo del Dr. Juan Porfirio Paredes Romero, quien destacó la importancia de fortalecer la unidad institucional y renovar el compromiso con una justicia eficiente y transparente.

Cabe resaltar que, en el mes aniversario, se han programado diversas actividades académicas, culturales y de esparcimiento, en las que vienen participando activamente magistrados, servidores jurisdiccionales y personal administrativo, fortaleciendo la integración institucional.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso de continuar trabajando con vocación de servicio, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho y la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.