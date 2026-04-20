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Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Moquegua conmemora su 22° aniversario con ceremonia de izamiento del pabellón nacional

En el vigésimo segundo aniversario de su instalación, la Corte Superior de Justicia de Moquegua realizó una ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional en su sede principal.

El evento, que reunió a magistrados y personal administrativo, reafirmó el compromiso con la administración de justicia. Fuente: Difusión.
El evento, que reunió a magistrados y personal administrativo, reafirmó el compromiso con la administración de justicia. Fuente: Difusión.

En el marco de las actividades conmemorativas por el vigésimo segundo aniversario de instalación institucional, la Corte Superior de Justicia de Moquegua realizó una significativa ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional en su sede principal.

El acto protocolar contó con la participación de magistrados, servidores jurisdiccionales y personal administrativo, quienes se congregaron para rendir homenaje a la patria y reafirmar su compromiso con la administración de justicia en la región.

El izamiento del Pabellón Nacional estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos. Asimismo, la bandera de Moquegua fue izada por el Dr. Juan Porfirio Paredes Romero, mientras que la bandera del Poder Judicial estuvo a cargo del Dr. Edgar Catacora Gutiérrez.

Durante la ceremonia, se destacó la importancia de esta fecha institucional, recordando que la Corte fue instalada el 15 de abril de 2004, consolidando así un anhelo histórico de contar con una administración de justicia autónoma y cercana a la ciudadanía moqueguana.

Este acto solemne permitió renovar el compromiso de los magistrados y trabajadores judiciales de continuar fortaleciendo una justicia oportuna, transparente y accesible, en beneficio de la población y en defensa del Estado de Derecho.

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