Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Moquegua realizó entrega de regalos y show infantil por Navidad

La Corte Superior de Justicia de Moquegua celebró la Navidad con la entrega de regalos y un show infantil para los hijos de sus servidores, promoviendo un ambiente de confraternidad.

Las actividades incluyeron presentaciones artísticas y dinámicas recreativas. Fuente: Difusión.
En el marco de las celebraciones por la Navidad, la Corte Superior de Justicia de Moquegua, en coordinación con el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) del Poder Judicial, llevó a cabo la entrega de regalos y un show infantil dirigido a los hijos de los servidores jurisdiccionales y administrativos de esta entidad judicial.

Las actividades se desarrollaron en un ambiente de confraternidad y espíritu navideño en las sedes judiciales de Ilo y Mariscal Nieto, donde niñas y niños disfrutaron de presentaciones artísticas, dinámicas recreativas y la visita de personajes infantiles, promoviendo momentos de alegría y unión familiar.

Como parte del programa, el CAFAE del Poder Judicial realizó el sorteo de bicicletas entre los asistentes, generando gran expectativa y entusiasmo entre los menores y sus familias, reafirmando el compromiso institucional de promover el bienestar social y la integración de la familia judicial.

Estas acciones forman parte de las iniciativas impulsadas por la Corte Superior de Justicia de Moquegua para fortalecer los lazos de solidaridad, reconocimiento y valoración del personal que labora en la institución, especialmente en fechas significativas como la Navidad, que invita a la reflexión, la esperanza y la fraternidad.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso de continuar promoviendo actividades que contribuyan al clima laboral positivo y al bienestar integral de su comunidad institucional.

