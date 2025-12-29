Corte Superior de Justicia de Moquegua realizó entrega de regalos y show infantil por Navidad
La Corte Superior de Justicia de Moquegua celebró la Navidad con la entrega de regalos y un show infantil para los hijos de sus servidores, promoviendo un ambiente de confraternidad.
En el marco de las celebraciones por la Navidad, la Corte Superior de Justicia de Moquegua, en coordinación con el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) del Poder Judicial, llevó a cabo la entrega de regalos y un show infantil dirigido a los hijos de los servidores jurisdiccionales y administrativos de esta entidad judicial.
Las actividades se desarrollaron en un ambiente de confraternidad y espíritu navideño en las sedes judiciales de Ilo y Mariscal Nieto, donde niñas y niños disfrutaron de presentaciones artísticas, dinámicas recreativas y la visita de personajes infantiles, promoviendo momentos de alegría y unión familiar.
Como parte del programa, el CAFAE del Poder Judicial realizó el sorteo de bicicletas entre los asistentes, generando gran expectativa y entusiasmo entre los menores y sus familias, reafirmando el compromiso institucional de promover el bienestar social y la integración de la familia judicial.
Estas acciones forman parte de las iniciativas impulsadas por la Corte Superior de Justicia de Moquegua para fortalecer los lazos de solidaridad, reconocimiento y valoración del personal que labora en la institución, especialmente en fechas significativas como la Navidad, que invita a la reflexión, la esperanza y la fraternidad.
La Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso de continuar promoviendo actividades que contribuyan al clima laboral positivo y al bienestar integral de su comunidad institucional.