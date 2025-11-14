HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Moquegua reconoce labor de voluntarios judiciales en ceremonia de Clausura 2025

La Corte Superior de Justicia de Moquegua cerró el Programa de Voluntariado Judicial 2025, reconociendo a catorce voluntarios destacados por su compromiso y vocación de servicio durante su formación.

Este programa, implementado a nivel nacional, busca involucrar a estudiantes y egresados. Fuente: Difusión.
En una emotiva ceremonia realizada en la sede judicial de Ilo, la Corte Superior de Justicia de Moquegua llevó a cabo la clausura del Programa de Voluntariado Judicial 2025 – Primera Convocatoria, reconociendo la valiosa labor de catorce voluntarios y voluntarias que culminaron satisfactoriamente su participación en este importante espacio de apoyo y aprendizaje.

El evento contó con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, quien destacó el compromiso, la responsabilidad y la vocación de servicio demostrados por los jóvenes durante su permanencia en las distintas áreas jurisdiccionales y administrativas de la institución. “El trabajo de nuestros voluntarios refleja el espíritu solidario y el interés genuino por contribuir al fortalecimiento de la justicia. Su esfuerzo representa una muestra clara de ciudadanía activa y compromiso con el país”, resaltó la autoridad judicial durante su intervención.

El Programa de Voluntariado Judicial fue implementado a nivel nacional mediante la Resolución Administrativa N.° 00152-2024-CE-PJ, aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Esta iniciativa promueve la participación de estudiantes, egresados y profesionales en actividades orientadas al fortalecimiento institucional y a la mejora de los servicios judiciales.

Durante el año 2025, los voluntarios y voluntarias de la Corte Superior de Justicia de Moquegua desarrollaron tareas que contribuyeron significativamente al funcionamiento de los despachos judiciales y de las áreas administrativas, adquiriendo a su vez valiosas experiencias formativas en el ámbito del servicio público.

La ceremonia de clausura tuvo como propósito reconocer el esfuerzo y dedicación de los participantes, generar un espacio de reflexión sobre los logros alcanzados y valorar el impacto positivo de su contribución al sistema judicial moqueguano.

Con esta actividad, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que fortalezcan la participación ciudadana, la formación profesional y el desarrollo de una justicia más cercana, eficiente y humana al servicio de la comunidad.

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

Señor de los Milagros visitó por primera vez la Sede Principal de la Corte Superior de Justicia de Moquegua

Primera Sesión Descentralizada de la Comisión Regional Anticorrupción de Moquegua se desarrolló en la provincia de Ilo

Colegiado impone ocho años de prisión efectiva por tocamientos sin consentimiento

Jueza dicta seis meses de prisión preventiva contra investigado por robo agravado en agravio de adulta mayor

Corte de Lambayeque inaugura juzgado permanente especializado en extinción de dominio

