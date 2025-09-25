Corte Superior de Justicia de Moquegua y Dirección Regional de Educación firman convenio para implementar el programa de Jueces de Paz Escolar

El programa busca empoderar a los estudiantes en la solución pacífica de conflictos. Fuente: Difusión.

Con el compromiso de promover una cultura de paz y prevenir la violencia en las instituciones educativas, la Corte Superior de Justicia de Moquegua y la Dirección Regional de Educación – DREMO suscribieron el Convenio Marco y Específico para la implementación del Programa de Jueces de Paz Escolar en la región.

La ceremonia contó con la participación del Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, y del Dr. Guido Rospigliosi Galindo, director regional de Educación de Moquegua, quienes destacaron la trascendencia de este programa en beneficio de la comunidad estudiantil.

El convenio se enmarca en la Resolución Administrativa N.° 000009-2025-CE-PJ, que aprueba la Directiva de Justicia de Paz Escolar, la cual será aplicada a nivel nacional por las Cortes Superiores de Justicia en coordinación con las Direcciones Regionales de Educación.

Entre los aspectos más relevantes del acuerdo se dispone:

La implementación de centros de conciliación escolar en los colegios.

La capacitación de jueces y secretarios escolares en comunicación efectiva, manejo de emociones y técnicas de conciliación.

La celebración de audiencias de conciliación donde los estudiantes puedan resolver sus conflictos de manera voluntaria y pacífica.

La elaboración de actas de conciliación registradas en un libro oficial bajo responsabilidad de la dirección de cada institución educativa.

La organización de ceremonias anuales de juramentación e imposición de medallas a los estudiantes designados como jueces y secretarios de paz escolar.

Este programa busca fortalecer la convivencia escolar, otorgando a los estudiantes un rol activo en la solución de conflictos, bajo la orientación de sus docentes y el acompañamiento de las instancias judiciales.

Con esta medida, el Poder Judicial reafirma su compromiso de acercar la justicia a la comunidad educativa, generar espacios de diálogo y prevenir situaciones de violencia, contribuyendo así al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en la región Moquegua y en todo el país.