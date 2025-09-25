HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Moquegua y Dirección Regional de Educación firman convenio para implementar el programa de Jueces de Paz Escolar

La Corte Superior de Justicia de Moquegua y la DREMO firmaron un convenio para implementar el Programa de Jueces de Paz Escolar, promoviendo una cultura de paz en la educación.

El programa busca empoderar a los estudiantes en la solución pacífica de conflictos. Fuente: Difusión.
El programa busca empoderar a los estudiantes en la solución pacífica de conflictos. Fuente: Difusión.

Con el compromiso de promover una cultura de paz y prevenir la violencia en las instituciones educativas, la Corte Superior de Justicia de Moquegua y la Dirección Regional de Educación – DREMO suscribieron el Convenio Marco y Específico para la implementación del Programa de Jueces de Paz Escolar en la región.

La ceremonia contó con la participación del Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, y del Dr. Guido Rospigliosi Galindo, director regional de Educación de Moquegua, quienes destacaron la trascendencia de este programa en beneficio de la comunidad estudiantil.

El convenio se enmarca en la Resolución Administrativa N.° 000009-2025-CE-PJ, que aprueba la Directiva de Justicia de Paz Escolar, la cual será aplicada a nivel nacional por las Cortes Superiores de Justicia en coordinación con las Direcciones Regionales de Educación.

Entre los aspectos más relevantes del acuerdo se dispone:

  • La implementación de centros de conciliación escolar en los colegios.
  • La capacitación de jueces y secretarios escolares en comunicación efectiva, manejo de emociones y técnicas de conciliación.
  • La celebración de audiencias de conciliación donde los estudiantes puedan resolver sus conflictos de manera voluntaria y pacífica.
  • La elaboración de actas de conciliación registradas en un libro oficial bajo responsabilidad de la dirección de cada institución educativa.
  • La organización de ceremonias anuales de juramentación e imposición de medallas a los estudiantes designados como jueces y secretarios de paz escolar.

Este programa busca fortalecer la convivencia escolar, otorgando a los estudiantes un rol activo en la solución de conflictos, bajo la orientación de sus docentes y el acompañamiento de las instancias judiciales.

Con esta medida, el Poder Judicial reafirma su compromiso de acercar la justicia a la comunidad educativa, generar espacios de diálogo y prevenir situaciones de violencia, contribuyendo así al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en la región Moquegua y en todo el país.

Notas relacionadas
Buenaventura confirma que proyecto San Gabriel entrará en operaciones en el último trimestre del 2025

Buenaventura confirma que proyecto San Gabriel entrará en operaciones en el último trimestre del 2025

LEER MÁS
Minem autoriza servidumbre temporal a Kallpa para estudios del proyecto “CSF Pampa Salinas I” en Moquegua

Minem autoriza servidumbre temporal a Kallpa para estudios del proyecto “CSF Pampa Salinas I” en Moquegua

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Moquegua presente en inauguración de nuevas sedes para atención de trámites electorales

Corte Superior de Justicia de Moquegua presente en inauguración de nuevas sedes para atención de trámites electorales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dictan prisión preventiva para sujeto investigado por tentativa de feminicidio

Dictan prisión preventiva para sujeto investigado por tentativa de feminicidio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO y EN DIRECTO: minuto a minuto por LaLiga de España

Detienen a peruano vinculado a triple feminicidio que conmocionó Argentina: crimen fue transmitido por redes

Hincha de Alianza Lima relata cómo fue agredido por fanáticos de la U. de Chile: "Hicieron que me sacara la polera"

Judicialidad

Más de 600 escolares de Caravelí recibieron charlas para prevenir la violencia

Dictan prisión preventiva para sujeto investigado por tentativa de feminicidio

Módulo Judicial Integrado de CSJAR reactivó casillas electrónicas en comisarías de Caravelí

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

Gobierno Regional de Loreto anuló contrato con constructora de Lucero Coca

Morococha: el pueblo expropiado por la minera Chinalco

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota