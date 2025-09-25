Corte Superior de Justicia de Moquegua organiza la 9° Feria Nacional Simultánea "Llapanchikpaq Justicia" en San Cristóbal - Calacoa

La Corte Superior de Justicia de Moquegua anuncia la realización de la 9.ª Feria Nacional Simultánea “Llapanchikpaq Justicia”, que se llevará a cabo este viernes 26 de setiembre, en el distrito de San Cristóbal – Calacoa, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Esta actividad tiene como objetivo acercar los servicios de justicia a la ciudadanía, garantizando el acceso de las personas en condición de vulnerabilidad y fomentando una cultura jurídica de derechos.

Durante la jornada, la población podrá acceder a diversos servicios judiciales gratuitos, entre ellos:

Procesos de alimentos y filiación extramatrimonial.

Rectificación de partidas.

Recepción de denuncias por violencia familiar.

Orientación en derechos fundamentales.

Atención en la mesa de partes itinerante (presentación de demandas, escritos, entre otros).

Celebración de audiencias en el propio lugar.

Asimismo, gracias al trabajo articulado con instituciones del Estado, se ofrecerán atenciones gratuitas por parte de:

Ministerio Público.

Defensa Pública.

Registros Públicos

RENIEC.

Ministerio de Salud y ESSALUD.

Policía Nacional del Perú.

Ministerio de Cultura.

Pensión 65

Cetpro Simón Bolívar, que brindará cortes de cabello gratuitos para damas, caballeros y niños.

La organización de esta feria está a cargo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua y de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, quienes mediante gestiones conjuntas han logrado que todos los servicios se brinden sin costo alguno para la población.

Con esta iniciativa, los pobladores de San Cristóbal – Calacoa y de los distritos y anexos aledaños podrán beneficiarse directamente, evitando traslados hasta la sede central. La feria busca consolidarse como un espacio inclusivo y participativo, donde la justicia se acerca a la comunidad y se fortalece la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.