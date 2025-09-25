Corte Superior de Justicia de Moquegua organiza la 9° Feria Nacional Simultánea "Llapanchikpaq Justicia" en San Cristóbal - Calacoa
La Corte Superior de Justicia de Moquegua anuncia la realización de la 9.ª Feria Nacional Simultánea “Llapanchikpaq Justicia”, que se llevará a cabo este viernes 26 de setiembre, en el distrito de San Cristóbal – Calacoa, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
Esta actividad tiene como objetivo acercar los servicios de justicia a la ciudadanía, garantizando el acceso de las personas en condición de vulnerabilidad y fomentando una cultura jurídica de derechos.
Durante la jornada, la población podrá acceder a diversos servicios judiciales gratuitos, entre ellos:
- Procesos de alimentos y filiación extramatrimonial.
- Rectificación de partidas.
- Recepción de denuncias por violencia familiar.
- Orientación en derechos fundamentales.
- Atención en la mesa de partes itinerante (presentación de demandas, escritos, entre otros).
- Celebración de audiencias en el propio lugar.
Asimismo, gracias al trabajo articulado con instituciones del Estado, se ofrecerán atenciones gratuitas por parte de:
- Ministerio Público.
- Defensa Pública.
- Registros Públicos
- RENIEC.
- Ministerio de Salud y ESSALUD.
- Policía Nacional del Perú.
- Ministerio de Cultura.
- Pensión 65
- Cetpro Simón Bolívar, que brindará cortes de cabello gratuitos para damas, caballeros y niños.
La organización de esta feria está a cargo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua y de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, quienes mediante gestiones conjuntas han logrado que todos los servicios se brinden sin costo alguno para la población.
Con esta iniciativa, los pobladores de San Cristóbal – Calacoa y de los distritos y anexos aledaños podrán beneficiarse directamente, evitando traslados hasta la sede central. La feria busca consolidarse como un espacio inclusivo y participativo, donde la justicia se acerca a la comunidad y se fortalece la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.