Corte Superior de Justicia de Moquegua presente en inauguración de nuevas sedes para atención de trámites electorales

La Corte Superior de Justicia de Moquegua participó activamente en la ceremonia de inauguración de nuevas sedes destinadas a la atención de trámites electorales, reafirmando su compromiso institucional con la democracia, el acceso a la justicia y la defensa de los derechos ciudadanos.

En estos espacios, los usuarios podrán presentar solicitudes de dispensas electorales, renuncias, desafiliaciones, vacancias y suspensiones, entre otros trámites de carácter electoral, facilitando el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

Durante el acto, se destacó que los ciudadanos cuentan desde hoy con un lugar cercano que les permitirá realizar sus gestiones sin necesidad de trasladarse a la sede central, ni a ciudades como Tacna o Arequipa, evitando pérdida de tiempo y acercando la labor del Estado a la población.

La ceremonia contó con la presencia del Dr. Max Salas Bustinza, juez integrante de la sala penal de apelaciones de la corte de Moquegua, miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), integrantes de los jurados electorales especiales, representantes de organismos autónomos, así como funcionarios y colaboradores del JNE. La participación de la Corte Superior de Justicia de Moquegua subraya la importancia del trabajo articulado entre instituciones para fortalecer la democracia y garantizar el acceso oportuno a los servicios públicos.