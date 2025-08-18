HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     
Judicialidad

Se inauguró Cámara Gesell en los juzgados de familia de la sede judicial de Ilo

La sede judicial de Ilo inauguró una moderna Cámara Gesell para proteger a menores y personas vulnerables, evitando su revictimización en procesos judiciales.

Se inauguró junto a la presidenta del Poder Judicial. Fuente: Difusión.
Se inauguró junto a la presidenta del Poder Judicial. Fuente: Difusión.

En una emotiva y significativa ceremonia, se inauguró la Cámara Gesell de los Juzgados de Familia de la sede judicial de Ilo, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Este espacio especializado fue implementado con equipamiento moderno y los recursos necesarios para garantizar un entorno seguro, cómodo y adaptado a las normativas vigentes para la toma de entrevistas únicas en casos de víctimas menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad.

La Cámara Gesell es una herramienta fundamental en los procesos judiciales, ya que permite que las declaraciones de niñas, niños y adolescentes se realicen en un ambiente protegido, evitando la revictimización. Su diseño contempla dos ambientes separados por un vidrio unidireccional: una sala de entrevistas, acondicionada con mobiliario amigable y tecnología de grabación audiovisual, y una sala de observación, desde donde jueces, fiscales, abogados y peritos pueden seguir la diligencia sin interferir directamente con la persona entrevistada.

Los encargados de develar la placa recordatoria y realizar el corte de cinta fueron la presidenta del Poder Judicial del Perú, Dra. Janet Tello Gilardi; el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos; y el consejero del Consejo Ejecutivo y responsable del Programa Presupuestal 0067 “Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia”, Dr. Johnny Cáceres Valencia.

En sus palabras, la Dra. Tello Gilardi resaltó que esta implementación forma parte de la política institucional de modernizar y humanizar el servicio de justicia, priorizando la protección de los derechos de los menores de edad y evitando que pasen por situaciones de estrés o repetición de testimonios que puedan afectar su bienestar emocional. Asimismo, reafirmó el compromiso de seguir dotando de infraestructura especializada a las sedes judiciales del país.

Con la puesta en funcionamiento de esta Cámara Gesell, la sede judicial de Ilo se suma a los esfuerzos nacionales por brindar un servicio de justicia con enfoque de derechos, perspectiva de género y especial protección a los grupos vulnerables, fortaleciendo así la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.

Notas relacionadas
Corte Superior de Justicia de Moquegua entrega equipos de cómputo a Juzgados de Paz No Letrados y reconoce labor destacada de jueces

Corte Superior de Justicia de Moquegua entrega equipos de cómputo a Juzgados de Paz No Letrados y reconoce labor destacada de jueces

LEER MÁS
Se implementa el segundo tramo de la oralidad civil en el distrito Judicial de Moquegua

Se implementa el segundo tramo de la oralidad civil en el distrito Judicial de Moquegua

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Moquegua inaugura moderno auditorio institucional

Corte Superior de Justicia de Moquegua inaugura moderno auditorio institucional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jueza penal de Los Órganos ordena traslado de ciudadano ecuatoriano para ser extraditado

Jueza penal de Los Órganos ordena traslado de ciudadano ecuatoriano para ser extraditado

LEER MÁS
Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a cadena perpetua a padre por delito de violación sexual de menor de 14 años

Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a cadena perpetua a padre por delito de violación sexual de menor de 14 años

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

LEER MÁS
Presidente de Corte de Arequipa inaugura nuevo local de juzgado de Chorunga

Presidente de Corte de Arequipa inaugura nuevo local de juzgado de Chorunga

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

'Record of Ragnarok 3' se estrena en Netflix: ¿cuándo y quiénes son los nuevos personajes?

Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

Judicialidad

Jueza penal de Los Órganos ordena traslado de ciudadano ecuatoriano para ser extraditado

Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a cadena perpetua a padre por delito de violación sexual de menor de 14 años

Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota