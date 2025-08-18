Se inauguró Cámara Gesell en los juzgados de familia de la sede judicial de Ilo

En una emotiva y significativa ceremonia, se inauguró la Cámara Gesell de los Juzgados de Familia de la sede judicial de Ilo, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Este espacio especializado fue implementado con equipamiento moderno y los recursos necesarios para garantizar un entorno seguro, cómodo y adaptado a las normativas vigentes para la toma de entrevistas únicas en casos de víctimas menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad.

La Cámara Gesell es una herramienta fundamental en los procesos judiciales, ya que permite que las declaraciones de niñas, niños y adolescentes se realicen en un ambiente protegido, evitando la revictimización. Su diseño contempla dos ambientes separados por un vidrio unidireccional: una sala de entrevistas, acondicionada con mobiliario amigable y tecnología de grabación audiovisual, y una sala de observación, desde donde jueces, fiscales, abogados y peritos pueden seguir la diligencia sin interferir directamente con la persona entrevistada.

Los encargados de develar la placa recordatoria y realizar el corte de cinta fueron la presidenta del Poder Judicial del Perú, Dra. Janet Tello Gilardi; el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos; y el consejero del Consejo Ejecutivo y responsable del Programa Presupuestal 0067 “Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia”, Dr. Johnny Cáceres Valencia.

En sus palabras, la Dra. Tello Gilardi resaltó que esta implementación forma parte de la política institucional de modernizar y humanizar el servicio de justicia, priorizando la protección de los derechos de los menores de edad y evitando que pasen por situaciones de estrés o repetición de testimonios que puedan afectar su bienestar emocional. Asimismo, reafirmó el compromiso de seguir dotando de infraestructura especializada a las sedes judiciales del país.

Con la puesta en funcionamiento de esta Cámara Gesell, la sede judicial de Ilo se suma a los esfuerzos nacionales por brindar un servicio de justicia con enfoque de derechos, perspectiva de género y especial protección a los grupos vulnerables, fortaleciendo así la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.