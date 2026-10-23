Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Jorge Nieto enfrenta a senadores por apoyo a Keiko Fujimori | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Juan Varillas Solano, el juez de las cautelares exprés, regresaría a dirigir el Séptimo Juzgado Comercial

CAUTELARES EXPRÉS. Los jueces de control cambiarían de opinión y considerarían que redactar más de 600 resoluciones fuera del despacho judicial, en un lugar y equipos que nadie conoce, y almacenarlas en un USB es una falta leve que no justifica una destitución y menos una suspensión.

Juzgado Comercial de Lima
Juzgado Comercial de Lima | César Romero CCésar Romero C
Por
google iconLa República en Google

Grave retroceso en la lucha contra la corrupción judicial. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), liderada por Roberto Palacios Bran, habría decidido reincorporar al juez Juan Varillas Solano al Séptimo Juzgado Comercial de la Corte Superior de Lima, a menos de dos meses de haber sido suspendido de su cargo, según trascendió en fuentes judiciales.

De acuerdo con dichas fuentes, la decisión ya fue notificada a la presidenta de la Corte Superior de Lima, Miluska Cano López, por lo que la reincorporación del magistrado se daría en las próximas horas o, a más tardar, entre lunes y martes.

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Existen fuertes presiones para que regrese a su despacho antes de que el nuevo magistrado a cargo revise las medidas cautelares y, eventualmente, las anule, como sucedió en el caso El Comercio.

Juan Varillas Solano

Juan Varillas Solano, juez civil de la subespecialidad de derecho comercial

¿Qué cambió? Según las fuentes, detrás de Varillas existe una red integrada por diversos magistrados, personal jurisdiccional y abogados que direccionan demandas y solicitudes de medidas cautelares hacia determinados jueces, donde reciben una atención especializada.

Este tipo de retrocesos ya ha ocurrido antes. Varillas ha sido suspendido entre los años 2016-2017 y 2024-2025. En octubre de 2024 incluso se llegó a solicitar su destitución, además de enfrentar un proceso penal; sin embargo, en cuanto el escándalo sale de la luz pública, todo queda en nada.

El pasado 20 de agosto, la ANC-PJ dispuso su suspensión por seis meses al considerar una falta muy grave que redactara sus resoluciones fuera del despacho judicial y en equipos informáticos no oficiales, lo que impedía su control posterior, tras comprobarse que almacenaba y trasladaba dichos fallos en un USB personal para entregárselo a su asistente e ingresarlo al sistema.

Los 614 motivos de control

Además, se le cuestionó por no entregar ese dispositivo personal a los jueces de control en la fecha que él mismo había señalado.

Cuando los peritos informáticos revisaron la computadora de su despacho, hallaron que de 618 medidas cautelares dictadas, solo existía el archivo de 4 resoluciones. Las otras 614 se encontraban, supuestamente, en el USB personal cuyo paradero se desconocía por lo que era imposible saber y confirmar dónde las redactó, cuánto tiempo dedicó a cada documento y si efectivamente él hizo esa labor.

ANC-PJ Varillas Solano

En la resolución de suspensión se consideró falta grave no encontrar registro de la edición de la medida cautelar en el caso El Comercio

Por otro lado, en el caso de El Comercio se estableció que el tiempo de edición del documento era de 00:00 minutos, a pesar de que el juez declaró haberlo revisado en su despacho varias veces antes de entregárselo a su asistente. Si se acepta su “varias veces” es de suponer en que cada revisión no cambió ni una letra, ni un número de artículo, ni un espacio, solo se dedicó a releerlos. En este caso, ¿por qué tenía que releerlo tanto?

Tras apelar la suspensión, la ANC-PJ le concedió una audiencia el 1 de octubre para que presentara sus descargos. Fue allí donde todo empezó a cambiar: Varillas habría convencido a los jueces de control de que su modalidad de trabajo solo constituye una falta leve y al contrario, es posible que debería concedérsele una condecoración por trabajar fuera del horario laboral y en equipos no oficiales.

ANC-PJ Juan Varillas Solano

La resolución de suspensión también puso enfasis en que el metodo de trabajo del juez impedía un control funcional de su labor

Los peritajes

Las fuentes judiciales hablan de dos peritajes informáticos en el caso Varillas que se buscarían difuminar. El que no encontró los originales de 614 medidas cautelares y otro que probaría el ruleteo de las demandas y medidas cautelares. Habría 614 litigantes y grandes estudios de abogados que no quieren que se escudriñe en el procedimiento de esas demandas y medidas cautelares.

Además, se establecería que es posible que efectivamente, Varillas haya revisado varias veces la medida cautelar del caso El Comercio en su despacho, sin dejar rastro y que por eso la edición aparece en cero minutos. La ANC-PJ ha decidido creerle, de acuerdo con las fuentes judiciales.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tilsa Lozano rompe en llanto en vivo tras escuchar audio de presunto maltrato de Andrea San Martín a su hija: "Me mata este tema"

Juan Varillas Solano, el juez de las cautelares exprés, regresaría a dirigir el Séptimo Juzgado Comercial

Luis Har, exrehén de Hamás liberado tras 129 días: «Espero que se pueda hacer la paz»

Política

Juntos por el Perú presentará demanda de inconstitucionalidad por aprobación de pedido de facultades

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Jorge Nieto cuestiona a los senadores de su partido que votaron a favor de pedido de facultades: "Rompieron la disciplina"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Juan Varillas Solano, el juez de las cautelares exprés, regresaría a dirigir el Séptimo Juzgado Comercial

Juntos por el Perú presentará demanda de inconstitucionalidad por aprobación de pedido de facultades

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”