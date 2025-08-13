HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Se implementa el segundo tramo de la oralidad civil en el distrito Judicial de Moquegua

Con la implementación, el Distrito Judicial de Moquegua cuenta ya con cuatro órganos jurisdiccionales bajo este nuevo sistema, mejorando el acceso a la justicia.

La presidenta del Poder Judicial y otros autoridades impulsan este cambio significativo. Fuente: Difusión.
La presidenta del Poder Judicial y otros autoridades impulsan este cambio significativo. Fuente: Difusión.

La Sala Mixta de Mariscal Nieto, la Sala Mixta Descentralizada de Ilo, el Juzgado Civil de Ilo y el Juzgado de Paz Letrado Mixto de Ilo se incorporan plenamente al modelo procesal de oralidad civil, un sistema que privilegia la transparencia, la celeridad y el contacto directo entre el juez, las partes y la ciudadanía.

Con esta implementación, son cuatro los órganos jurisdiccionales que se suman al modelo de oralidad civil en el Distrito Judicial de Moquegua, lo que implica un compromiso renovado con la verdad, la eficiencia y el acceso oportuno a la justicia.

“El objetivo es que cada audiencia sea el centro de la actividad procesal, que las decisiones se adopten en plazos razonables y que la justicia se acerque cada vez más a la ciudadanía, reduciendo tiempos y costos innecesarios”, resaltó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos.

La ceremonia de implementación contó con la participación del Dr. Ramiro Antonio Bustamante, juez supremo titular y presidente del Equipo técnico de Implementación de la Oralidad Civil del Poder Judicial; así como de la Dra. Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial, e integrantes del Consejo Ejecutivo.

Cabe señalar que, mediante Resolución Administrativa N.° 000243-2025-CE-PJ, emitida por la presidenta del Poder Judicial, se autorizó la puesta en marcha de estos órganos jurisdiccionales para que, a partir del 12 de agosto del presente año, apliquen la oralidad en los procesos civiles.

Esta fecha quedará registrada como un hito en la historia judicial de Ilo, marcando el inicio de una etapa que busca brindar un servicio de justicia más eficiente, cercano y humano para todos.

