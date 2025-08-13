Moquegua recibe a la Presidenta del Poder Judicial en histórica jornada institucional.
La Corte Superior de Justicia de Moquegua recibió la visita de la Dra. Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia del Perú.
La Corte Superior de Justicia de Moquegua vivió una jornada especial con la visita oficial de la Dra. Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República. El presidente de la Corte, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos junto a autoridades militares y judiciales, le brindó una cálida y protocolar bienvenida en la sede institucional.
A su llegada, la Tercera Brigada Blindada del Ejército del Perú rindió los honores correspondientes a su alta investidura. Acto seguido, se realizó el izamiento del Pabellón Nacional y de la bandera del Poder Judicial, en un marco de solemnidad y respeto a los símbolos patrios.
La agenda de la presidenta incluye la realización de una Sala Plena Ampliada con jueces superiores e integrantes del Consejo Ejecutivo, así como una sesión descentralizada, reafirmando el compromiso con la gestión judicial en las regiones.