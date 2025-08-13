HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Moquegua recibe a la Presidenta del Poder Judicial en histórica jornada institucional.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua recibió la visita de la Dra. Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia del Perú.

La agenda incluye una Sala Plena Ampliada y una sesión descentralizada. Fuente: Difusión.
La agenda incluye una Sala Plena Ampliada y una sesión descentralizada. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua vivió una jornada especial con la visita oficial de la Dra. Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República. El presidente de la Corte, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos junto a autoridades militares y  judiciales, le brindó una cálida y protocolar bienvenida en la sede institucional.

A su llegada, la Tercera Brigada Blindada del Ejército del Perú rindió los honores correspondientes a su alta investidura. Acto seguido, se realizó el izamiento del Pabellón Nacional y de la bandera del Poder Judicial, en un marco de solemnidad y respeto a los símbolos patrios.

La agenda de la presidenta incluye la realización de una Sala Plena Ampliada con jueces superiores e integrantes del Consejo Ejecutivo, así como una sesión descentralizada, reafirmando el compromiso con la gestión judicial en las regiones.

