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Judicialidad

Estudiantes de derecho de la UPAO participan en la “Ruta de la Flagrancia” en la Corte Superior de Justicia de Sullana

Un grupo de 24 alumnos del II ciclo de la Escuela de Derecho de UPAO en Piura participó en la "Ruta de Flagrancia", una actividad de inmersión en el sistema de justicia penal en Sullana.

destacó la importancia de que los estudiantes comprendan la respuesta del sistema ante la criminalidad en esta jornada educativa. Foto: difusión.
destacó la importancia de que los estudiantes comprendan la respuesta del sistema ante la criminalidad en esta jornada educativa. Foto: difusión.
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Un grupo de 24 alumnos del II ciclo de la Escuela de Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO - campus Piura) participaron de la "Ruta de Flagrancia", actividad impulsada de manera conjunta por la Unidad de Flagrancia de Sullana y la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Sullana.

La jornada contó con la presencia del titular de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien ofreció unas palabras de bienvenida a los futuros abogados, destacando la importancia de que la los estudiantes conozcan de cerca las respuestas inmediatas del sistema de justicia penal frente a la criminalidad. La delegación estuvo encabezada Angela Rincón Martínez coordinadora Académica de la Facultad y Miguel Albornoz Verde coordinador de la clínica Jurídica UPAO filial Piura.

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Los estudiantes observaron en tiempo real el proceso de captura y detención. Foto: difusión.

Efectivos policiales escenificación en tiempo real la ruta que sigue una persona detenida en flagrante delito. Durante la recreación, los estudiantes observaron el rol de la PNP, encargada de realizar la captura inmediata del sospechoso, asegurar la escena del crimen y recopilar las primeras pruebas esenciales dentro del plazo de ley. 

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Por su parte la Fiscalía asume la conducción de la investigación preliminar, calificando el delito para formular la acusación formal y solicitar la audiencia inmediata ante el Poder Judicial, garantizando la legalidad de todo el proceso.

Mientras la Defensa Pública asegura que el detenido cuente con asistencia legal técnica y gratuita desde el primer momento, velando por el estricto respeto de sus derechos fundamentales. A su vez el Poder Judicial, representado por la jueza María Isabel Jacinto, actúa como el órgano decisor que evalúa los elementos presentados por las partes en una audiencia pública, dictando una sentencia rápida, justa y con todas las garantías procesales.

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