Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Moquegua entrega equipos de cómputo a Juzgados de Paz No Letrados y reconoce labor destacada de jueces

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Fernández Ceballos, entrega 10 computadoras a los Juzgados de Paz No Letrados para modernizar servicios judiciales.

Además, se reconocieron a jueces por sus buenas prácticas y años de servicio. Fuente: Difusión.
Además, se reconocieron a jueces por sus buenas prácticas y años de servicio.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, realizó la entrega de 10 computadoras a los Juzgados de Paz No Letrados de Quinistaquillas, Ichuña, Guatagua, Cacahura, Coroise, Santa Rosa, La Capilla, Matalaque y Coalaque, con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y modernizar sus servicios.

La ceremonia contó con la presencia de la Dra. Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República, así como del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Durante el evento, se reconoció la buena práctica de gestión de exhortos en línea a la jueza de paz de Torata, Claribel Ángela Sosa Quispe, y al juez de paz de Cuajone, Gregorio Berríos.

Asimismo, se rindió homenaje a Gregorio Segovia Berríos, juez de paz no letrado, por sus 22 años de servicio en el cargo. También recibieron reconocimientos Marcelina Reyna Alvarado, jueza de paz de Omate – Primera Nominación, por sus 14 años de servicio, y Jorge Rodríguez Montoya, juez de paz de Pampa Inalámbrica, por sus 12 años de trayectoria.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la justicia de paz, el reconocimiento de la labor de sus jueces y la mejora continua de las condiciones tecnológicas para un servicio judicial más eficiente.

