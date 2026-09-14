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Universitario presentó reclamo formal contra Alianza Lima por incidentes en el clásico jugado en Matute

Después del clásico, Universitario presentó una queja contra Alianza Lima por presunto maltrato en Matute. ¿Qué pasó entre blanquiazules y merengues?

Universitario presenta queja contra Alianza Lima.
Universitario presenta queja contra Alianza Lima. | Liga 1
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En el reciente clásico del Torneo Clausura, Universitario de Deportes se llevó la victoria frente a Alianza Lima. A pesar de la celebración, surgió un conflicto tras el partido cuando los "cremas" acusaron malos tratos hacia su delegación en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute.

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Universitario presenta reclamo contra Alianza Lima

Gustavo Peralta, periodista de ‘Modo Fútbol’, reveló las circunstancias que motivaron el reclamo de Universitario contra Alianza Lima. Según informó, la delegación visitante experimentó un comportamiento sumamente hostil durante su estancia.

“El club anfitrión debe garantizar la organización y seguridad para los visitantes. La delegación de la 'U' planeaba utilizar un palco, pero al llegar, la seguridad de Alianza dificultó el ingreso del equipo de seguridad de Universitario, provocando un altercado, indicó.

Además, Peralta destacó otro conflicto cuando los directivos de Universitario intentaron acompañar a los jugadores en el campo, pero se les prohibió, lo cual desencadenó una discusión entre los equipos de seguridad de ambos clubes.

“Cuando los dirigentes de la 'U' querían estar junto a sus jugadores en el campo, se les indicó que no era posible y se les pidió permanecer en el palco, lo que inició una confrontación entre las seguridades. Al intentar subir al palco, a Franco Velazco se le impidió el paso, sugiriendo que por seguridad debía quedarse en el vestuario. El club denunció que la seguridad del vestuario fue hostil y tres directivos que subieron al palco se sintieron en riesgo, añadió.

Intentos fallidos para contactar a Alfredo Arosemena

El evento tomó otro giro cuando los directivos encontraron problemas en el palco, como puertas que no cerraban y un aire acondicionado defectuoso, lo que los llevó a regresar al vestuario. Intentaron establecer contacto con Alfredo Arosemena, gerente de Alianza Lima, sin conseguir respuesta.

El palco presentaba problemas como puertas que no cerraban y fallas en el aire acondicionado, lo que llevó a los directivos de la 'U' de regreso al vestuario. El club emitió una queja ante la Liga e informó a la fiscal de prevención del delito presente en el estadio, mencionando que Alianza recibió mejores condiciones en el Monumental. Franco Velazco no pudo salir por órdenes superiores y no lograron comunicarse con Alfredo Arosemena. Universitario aseguró tener evidencia del incidente”, finalizó.

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