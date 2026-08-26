Corte de Piura refuerza apoyo a adultos mayores con jornadas de orientación y solidaridad

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En el marco de la Semana del Adulto Mayor, la Corte Superior de Justicia de Piura, mediante la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, ejecutó dos importantes jornadas de proyección social e información dirigidas a la población de la tercera edad.

Charla informativa en Veintiséis de Octubre

La primera jornada, denominada "Viernes Dorado", reunió a adultos mayores de los asentamientos humanos Paredes Maceda y San Sebastián, en el distrito de Veintiséis de Octubre. La actividad contó con una ponencia sobre "Cuidados para una vida saludable en los adultos mayores", que estuvo a cargo del médico geriatra Javier Troncos Estrada.

Asimismo, la jueza del Cuarto Juzgado de Familia, Jacqueline Espinoza Ortiz, orientó a los asistentes sobre las acciones a tomar en caso de ser víctimas de violencia familiar.

La tarde culminó con dinámicas a cargo de las orientadoras judiciales del sector y las palabras de agradecimiento de la jueza superior responsable de la comisión a los organizadores y participantes, Claudia Morán.

Donación en Chulucanas

Por otro lado, una comitiva de la Corte de Piura visitó el Hogar del Adulto Mayor "Luz, Vida y Amor" de Chulucanas. Durante la visita, se entregaron víveres no perecibles y artículos de aseo gracias a la solidaridad de magistrados y personal judicial.

Los treinta adultos mayores albergados compartieron dinámicas y un momento musical ameno a cargo del asistente social Carlos Balcázar Quiroga. Finalmente, la jueza del Sexto Juzgado de Trabajo de Piura e integrante de la comisión, Karen Agurto Moscol, reconoció el compromiso de la institución para respaldar a las personas de la tercera edad en situación de abandono.