Corte de Piura incorpora a dos nuevos jueces titulares para los juzgados de Familia y Penal
Dos nuevos jueces se incorporan a la Corte Superior de Justicia de Piura tras su juramentación ante la Junta Nacional de Justicia, fortaleciendo el sistema judicial local.
Tras su reciente juramentación ante la Junta Nacional de Justicia, dos nuevos jueces especializados titulares se incorporaron hoy martes 25 de agosto a la Corte Superior de Justicia de Piura.
Se trata de los magistrados Adaía Eliasib More Huamán y José Ricardo Martínez Zegarra, quienes asumirán los despachos del Quinto Juzgado de Familia de Piura y el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Piura, respectivamente.
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Ambos tomaron posesión de sus cargos ante el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, acto que se desarrolló en el despacho de la Presidencia de Corte, ante los familiares de los magistrados.