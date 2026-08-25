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Corte de Lambayeque acerca la justicia a zonas alejadas y anuncia próxima jornada en Pión

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque acercará sus servicios a Pión en septiembre. Esta jornada ofrecerá atención en temas de alimentos, violencia familiar y orientación jurídica.

Este esfuerzo busca mejorar el acceso a la justicia en zonas alejadas. Foto: difusión.
Este esfuerzo busca mejorar el acceso a la justicia en zonas alejadas. Foto: difusión.
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La llegada a Pión representa el siguiente paso en el propósito de acercar la justicia a quienes se encuentran más lejos de las sedes judiciales.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque viene fortaleciendo su presencia en las provincias y comunidades más alejadas de su ámbito jurisdiccional, llevando servicios de atención, orientación y acceso a la justicia directamente a poblaciones que enfrentan dificultades geográficas y económicas para trasladarse hasta una sede judicial.

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Durante el presente año, esta presencia territorial se ha hecho efectiva en localidades como Cañaris, Incahuasi, Llama, Bolívar y Nanchoc, entre otras zonas rurales, mediante jornadas itinerantes, campañas de atención y acciones orientadas a fortalecer la justicia de paz. Estas actividades permiten acercar los servicios judiciales a la ciudadanía y atender sus necesidades directamente en sus propias comunidades.

Y muy pronto, la justicia llegará hasta Pión. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque tiene prevista la realización de una jornada de Mesa de Partes Itinerante y Cultura Jurídica en el distrito de Pión, provincia de Chota, actividad que ha sido programada para el mes de septiembre y cuya fecha será comunicada oportunamente.

La jornada permitirá acercar a la población servicios como la recepción de demandas de alimentos, violencia familiar, rectificación de partidas y otros escritos judiciales, además de consultas sobre el estado de trámites y orientación jurídica. También se desarrollarán actividades de cultura jurídica sobre prevención de la violencia intrafamiliar, rutas de protección y las consecuencias psicológicas y legales de la violencia.

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La llegada a Pión representa el siguiente paso en el propósito de acercar la justicia a quienes se encuentran más lejos de las sedes judiciales, reduciendo las barreras que pueden dificultar el ejercicio de sus derechos y generando espacios de atención directa entre la institución y la comunidad.

Desde Cañaris hasta Pión, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa extendiendo su presencia territorial para que la distancia no sea un obstáculo para acceder a la justicia. Porque una justicia cercana no espera a que el ciudadano llegue: también se desplaza hasta donde la población la necesita.

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