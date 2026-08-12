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Corte Superior de Justicia del Santa clausuró el Programa de Voluntariado 2026

La Corte Superior de Justicia del Santa clausuró el Programa de Voluntariado 2026, donde 79 jóvenes fortalecieron sus competencias en el sistema judicial tras cuatro meses de aprendizaje.

Durante la ceremonia, se entregaron certificados de participación y se destacó la incorporación de tres voluntarios al personal de la institución. Foto: difusión.
Durante la ceremonia, se entregaron certificados de participación y se destacó la incorporación de tres voluntarios al personal de la institución. Foto: difusión.
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Tras cuatro meses de aleccionador aprendizaje, setenta y nueve integrantes del Programa de Voluntariado 2026 de la Corte Superior de Justicia del Santa participaron en la ceremonia de clausura. En este periodo, los jóvenes estudiantes se sumergieron en la dinámica del sistema judicial, fortaleciendo sus competencias y contribuyendo de manera activa al soporte operativo y administrativo de la institución.

«Es satisfactorio ver que, en su paso por nuestra institución, han entregado parte de sus conocimientos en los órganos jurisdiccionales y administrativos en los que estuvieron destacados, y que también aprendieron mucho del trabajo diario que realizamos en la Corte del Santa. Este empeño ha permitido considerar a tres de ustedes, a quienes hemos incorporado como personal de nuestra institución», destacó el titular judicial, Dr. Samuel Sánchez Melgarejo.

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Este programa reafirma el compromiso de la Corte con el desarrollo académico y práctico de los jóvenes. Foto: difusión.

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Durante la ceremonia de clausura, el presidente de la Corte del Santa entregó los certificados de participación a cada uno de los voluntarios y voluntarias, deseándoles éxitos en su futuro profesional.

Con este programa, la Corte Superior de Justicia del Santa reafirma su compromiso con el desarrollo académico y práctico de los jóvenes de nuestra región, fortaleciendo sus capacidades profesionales e incentivando la vocación de servicio público como pilar esencial para la administración de justicia.

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