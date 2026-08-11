Unidad de Flagrancia de Jaén amplía sus capacidades con nuevos ambientes

Estas mejoras, junto con la adquisición de equipos para dosaje etílico, fortalecerán las capacidades operativas y técnicas. Foto: difusión.

Estas mejoras, junto con la adquisición de equipos para dosaje etílico, fortalecerán las capacidades operativas y técnicas. Foto: difusión.

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La Unidad de Flagrancia Delictiva Piloto de Jaén amplía sus capacidades técnicas con la incorporación de nuevos ambientes destinados al laboratorio de criminalística, infraestructura que permitirá contar con espacios adecuados para el desarrollo de actividades vinculadas al soporte técnico de los casos atendidos por este modelo especializado de justicia.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, realizó la entrega de las llaves de los nuevos ambientes, como parte de las acciones orientadas a mejorar progresivamente las condiciones de funcionamiento de la Unidad de Flagrancia de Jaén.

Durante la actividad, el titular de la Corte recorrió las nuevas instalaciones y verificó los espacios que serán destinados al laboratorio de criminalística, constatando las condiciones de esta infraestructura que contribuirá a ampliar las capacidades técnicas de la sede y acompañar el trabajo que desarrollan los operadores del sistema de justicia.

La implementación de estos ambientes se suma a las gestiones que se vienen realizando para la adquisición de equipos destinados al dosaje etílico, los cuales permitirán atender con mayor capacidad técnica los casos relacionados con la conducción en estado de ebriedad, uno de los principales delitos que son conocidos por la Unidad de Flagrancia de Jaén.

Como parte del recorrido, el presidente de la Corte también verificó las condiciones de la carceleta de la Unidad de Flagrancia, con la finalidad de conocer directamente los espacios donde se desarrollan las actividades vinculadas a la atención de los casos de flagrancia y continuar identificando oportunidades de mejora en infraestructura y funcionamiento.

La incorporación de estos nuevos ambientes representa un avance en la mejora de las condiciones técnicas y operativas de la Unidad de Flagrancia de Jaén, en un contexto en el que esta sede viene trabajando para consolidarse como Unidad de Flagrancia Delictiva Modelo Tipo III.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa impulsando acciones destinadas a mejorar la infraestructura y las capacidades de sus órganos especializados, promoviendo condiciones adecuadas para una atención más eficiente de los procesos de flagrancia y una respuesta oportuna a las necesidades de justicia de la población de Jaén.