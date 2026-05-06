Se inicia campaña "Justicia y derechos para niños, niñas y adolescentes"

Se conformó un equipo de trabajo con el Programa de Voluntariado para actualizar la data sobre depósitos judiciales. Fuente: Difusión.

Se conformó un equipo de trabajo con el Programa de Voluntariado para actualizar la data sobre depósitos judiciales. Fuente: Difusión.

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En el marco de la campaña nacional simultánea denominada “Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes”, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, hizo entrega de depósitos judiciales a las beneficiarias de esta campaña.

Asimismo, la autoridad judicial resaltó que se ha conformado un equipo de trabajo con los integrantes del Programa de Voluntariado, que realizan labores de actualización de los datos, a fin de que los órganos jurisdiccionales de Sullana, Talara y Ayabaca hagan entrega de los depósitos judiciales.

Cabe precisar que la campaña se prolongará hasta el 29 de mayo y, a la fecha, a nivel del distrito judicial, se ha hecho entrega de 100 depósitos judiciales, por un monto de más de S/67.804.