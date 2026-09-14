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Chimbote: charla sobre enfoque de género ayuda a identificar y denunciar caso de violencia psicológica

La capacitación brindó herramientas para reconocer situaciones de violencia y facilitó que la participante registre su denuncia de manera inmediata.

Charla sobre enfoque de género permitió identificar un caso de violencia psicológica. Foto: difusión.
Charla sobre enfoque de género permitió identificar un caso de violencia psicológica. Foto: difusión.
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Gracias a una capacitación organizada por la Unidad de Servicios Judiciales y la Coordinación Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad sobre Justicia con Enfoque de Género, dictada por la magistrada del Segundo Juzgado Transitorio de Violencia contra la Mujer, la Dra. Pamela Tello Casana, una integrante de la comunidad sorda de Chimbote pudo identificar que era víctima de violencia psicológica por parte de su hermana e interpuso su denuncia de inmediato.

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El hecho ocurrió al culminar la charla dictada por la jueza, quien, con el apoyo de una intérprete de lengua de señas, expuso sobre la violencia de género como una forma de perpetuar la discriminación y subordinación de la mujer, situaciones que impiden avanzar hacia la igualdad efectiva.

Tras la exposición y con los conocimientos adquiridos, una de las participantes se acercó a la magistrada para relatarle lo que ocurría en su hogar. Ante esta situación, en el mismo acto se dispuso que la denuncia fuera registrada y tramitada con la celeridad que el caso amerita.

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