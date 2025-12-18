Unidad de Flagrancia dispone siete meses de prisión preventiva para joven por presunta extorsión

La magistrada del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo ordenó el internamiento de Anthony Díaz Sánchez, de solo 22 años de edad, por un periodo de siete meses, como medida preventiva hasta el inicio de su juicio por la presunta comisión del delito de extorsión.

En la audiencia se dio a conocer que, según las investigaciones policiales, Anthony Díaz sería el sujeto que habría enviado mensajes amenazantes a su víctima, a través del celular de su pareja, a fin de coaccionarlo para el pago de 20 mil soles, a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

Además, el ahora investigado estaría implicado en la detonación de un artefacto explosivo en la vivienda del agraviado ubicada en el distrito de La Esperanza. Este atentado que causó daños en la infraestructura del inmueble, ocurrió días después de las primeras comunicaciones extorsivas presuntamente realizadas por Díaz Sánchez.

Ante las pruebas preliminares y tras evaluar los elementos presentados, la jueza de la Unidad de Flagrancia de Trujillo dispuso siete meses de prisión preventiva, ordenando su inmediata ubicación y captura para que cumpla la medida coercitiva en el penal de varones de El Milagro.